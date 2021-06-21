https://ria.ru/20210621/putin-1737869709.html

Путин поручил разработать стандарты по переходу на инновационные вагоны

Путин поручил разработать стандарты по переходу на инновационные вагоны - РИА Новости, 21.06.2021

Путин поручил разработать стандарты по переходу на инновационные вагоны

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и ввести стандарты по поэтапному переходу к эксплуатации инновационных железнодорожных вагонов РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:36

2021-06-21T11:36

2021-06-21T11:36

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михаил мишустин

ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и ввести стандарты по поэтапному переходу к эксплуатации инновационных железнодорожных вагонов российского производства, сообщается в перечне поручений главы государства по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей."Правительству Российской Федерации для повышения эффективности мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей ... с участием Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ проработать вопрос о разработке и внедрению стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными технико-экономическими характеристиками, в том числе отвечающих международным экологическим требованиям", - говорится в сообщении.Также, кабмину поручено принять меры по внедрению технологий информационного моделирования в целях повышения качества и снижения стоимости проектных и строительных работ. Помимо этого, Путин поручил определить и при необходимости реализовать резервы пропускной и провозной способности по ключевым станциям БАМа и Транссиба на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе с использованием их имитационных моделей."Правительству Российской Федерации ... провести оценку систематических нарушений технологических норм и разработать комплекс мер по их предупреждению всеми участниками перевозочного процесса", - говорится в перечне поручений.Ответственный за исполнение поручений назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 30 декабря.

https://ria.ru/20210621/putin-1737868809.html

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россия, михаил мишустин, ржд, владимир путин, экономика