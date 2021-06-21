Путин поручил разработать стандарты по переходу на инновационные вагоны
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления
Путин поручил разработать и ввести стандарты по переходу к эксплуатации инновационных вагонов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и ввести стандарты по поэтапному переходу к эксплуатации инновационных железнодорожных вагонов российского производства, сообщается в перечне поручений главы государства по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
"Правительству Российской Федерации для повышения эффективности мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей ... с участием Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ проработать вопрос о разработке и внедрению стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными технико-экономическими характеристиками, в том числе отвечающих международным экологическим требованиям", - говорится в сообщении.
Также, кабмину поручено принять меры по внедрению технологий информационного моделирования в целях повышения качества и снижения стоимости проектных и строительных работ. Помимо этого, Путин поручил определить и при необходимости реализовать резервы пропускной и провозной способности по ключевым станциям БАМа и Транссиба на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе с использованием их имитационных моделей.
"Правительству Российской Федерации ... провести оценку систематических нарушений технологических норм и разработать комплекс мер по их предупреждению всеми участниками перевозочного процесса", - говорится в перечне поручений.
Ответственный за исполнение поручений назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 30 декабря.