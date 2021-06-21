https://ria.ru/20210621/putin-1737866378.html

Путин утвердил ряд поручений по развитию БАМа и Транссиба

Путин утвердил ряд поручений по развитию БАМа и Транссиба - РИА Новости, 21.06.2021

Путин утвердил ряд поручений по развитию БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:26

2021-06-21T11:26

2021-06-21T11:27

россия

россети

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ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщается на сайте президента.Так, правительству РФ совместно с органами государственной власти Сибирского и Дальневосточного федеральных округов при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба поручено обеспечить решение задач, которые предусматривают формирование "устойчивых транспортных связей между перспективными центрами экономического роста", энергоснабжение территорий, примыкающих к БАМу и Транссибу, а также устранение логистических ограничений для выхода отечественных предприятий на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. "В том числе путем модернизации подходов к ключевым морским портам Дальневосточного бассейна и пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.Помимо этого правительству поручено проанализировать действующие документы стратегического планирования, а также долгосрочные и инвестпрограммы ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "Русгидро" на предмет их согласованности и сбалансированности по мероприятиям, показателям, финансовым ресурсам и срокам реализации по развитию БАМа и Транссиба. Уточняется, что при необходимости следует принять меры по их актуализации.Путин также поручил предусмотреть реализацию первоочередных мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство инфраструктуры (транспортной, социальной, коммунальной) для примыкающих к железнодорожным магистралям территорий в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. "В том числе в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что соответствующий доклад необходимо подготовить до 30 мая 2022 года. Ответственный за исполнение поручений - председатель правительства Михаил Мишустин.Президент также поручил до 1 сентября принять меры по ведению единой цифровой системы контроля по мониторингу и координации строительных работ в рамках реализации проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210610/poezd-1736428066.html

https://ria.ru/20210406/turizm-1727033834.html

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россия, россети, дальний восток, михаил мишустин, ржд, владимир путин, экономика