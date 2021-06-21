https://ria.ru/20210621/psaki-1737979172.html

Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах

Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах - РИА Новости, 21.06.2021

Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах

Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:29

2021-06-21T21:29

2021-06-21T23:59

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Как отметила пресс-секретарь, на прошедшем в Женеве саммите президент США Джо Байден упомянул хакерские атаки на американские объекты, в которых обвиняют Россию. По его словам, если они продолжатся, то Москва ответит за это. В этом случае Вашингтон будет действовать без предупреждения, добавила Псаки."Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — сказала она на брифинге.Представителя Белого дома спросили, почему Байден не предоставил список российских объектов, на которые могут нацелиться США. В ответ на это Псаки сказала, что Штаты "не предвосхищают удары".Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.

https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире