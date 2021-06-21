Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/psaki-1737979172.html
Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах
Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах - РИА Новости, 21.06.2021
Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах
Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:29
2021-06-21T23:59
россия
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Как отметила пресс-секретарь, на прошедшем в Женеве саммите президент США Джо Байден упомянул хакерские атаки на американские объекты, в которых обвиняют Россию. По его словам, если они продолжатся, то Москва ответит за это. В этом случае Вашингтон будет действовать без предупреждения, добавила Псаки."Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — сказала она на брифинге.Представителя Белого дома спросили, почему Байден не предоставил список российских объектов, на которые могут нацелиться США. В ответ на это Псаки сказала, что Штаты "не предвосхищают удары".Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2032872849f954939a0aa454ac06af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах
21:29 21.06.2021 (обновлено: 23:59 21.06.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

В Белом доме отказались предупреждать Россию об ответных мерах за кибератаки

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Как отметила пресс-секретарь, на прошедшем в Женеве саммите президент США Джо Байден упомянул хакерские атаки на американские объекты, в которых обвиняют Россию. По его словам, если они продолжатся, то Москва ответит за это. В этом случае Вашингтон будет действовать без предупреждения, добавила Псаки.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:13Саммит Путина и Байдена
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
"Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — сказала она на брифинге.
Представителя Белого дома спросили, почему Байден не предоставил список российских объектов, на которые могут нацелиться США. В ответ на это Псаки сказала, что Штаты "не предвосхищают удары".
Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.
Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший коронавирусом врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния