Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию об ударах
21:29 21.06.2021 (обновлено: 23:59 21.06.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
В Белом доме отказались предупреждать Россию об ответных мерах за кибератаки
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Как отметила пресс-секретарь, на прошедшем в Женеве саммите президент США Джо Байден упомянул хакерские атаки на американские объекты, в которых обвиняют Россию. По его словам, если они продолжатся, то Москва ответит за это. В этом случае Вашингтон будет действовать без предупреждения, добавила Псаки.
"Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — сказала она на брифинге.
Представителя Белого дома спросили, почему Байден не предоставил список российских объектов, на которые могут нацелиться США. В ответ на это Псаки сказала, что Штаты "не предвосхищают удары".
Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.
Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.