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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210621/prokat-1737855068.html
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 21.06.2021
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:26
2021-06-21T12:01
культура
кино и сериалы
новости культуры
морган фриман
антонио бандерас
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны..Второе место в рейтинге занял комедийный боевик режиссера Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера", главные роли в котором сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие, с показателем в 102,8 миллионов рублей. Третью позицию занял американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший за выходные 71,2 миллиона рублей.Четвертую позицию занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие 3: По воле дьявола" со сборами в 39,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2", собравший 29,4 миллиона рублей, уточняет портал.
https://ria.ru/20210604/kruella-1735451505.html
https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html
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кино и сериалы, новости культуры, морган фриман, антонио бандерас, райан рейнольдс (актер)
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
10:26 21.06.2021 (обновлено: 12:01 21.06.2021)
 
© Предоставлено Walt Disney Studios Кадр из мультфильма "Лука"
Кадр из мультфильма Лука
© Предоставлено Walt Disney Studios

Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны..
Второе место в рейтинге занял комедийный боевик режиссера Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера", главные роли в котором сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие, с показателем в 102,8 миллионов рублей.
Третью позицию занял американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший за выходные 71,2 миллиона рублей.
Кадр из фильма Круэлла
4 июня, 08:00Культура
Как стать "Круэллой" — биография диснеевской злодейки на стиле
Четвертую позицию занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие 3: По воле дьявола" со сборами в 39,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2", собравший 29,4 миллиона рублей, уточняет портал.
Кадр из мультфильма Лука
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КультураКино и сериалыНовости культурыМорган ФриманАнтонио БандерасРайан Рейнольдс (актер)
 
 
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