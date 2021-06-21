https://ria.ru/20210621/prokat-1737855068.html

Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 21.06.2021

Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:26

2021-06-21T10:26

2021-06-21T12:01

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морган фриман

антонио бандерас

райан рейнольдс (актер)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны..Второе место в рейтинге занял комедийный боевик режиссера Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера", главные роли в котором сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие, с показателем в 102,8 миллионов рублей. Третью позицию занял американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший за выходные 71,2 миллиона рублей.Четвертую позицию занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие 3: По воле дьявола" со сборами в 39,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2", собравший 29,4 миллиона рублей, уточняет портал.

https://ria.ru/20210604/kruella-1735451505.html

https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, морган фриман, антонио бандерас, райан рейнольдс (актер)