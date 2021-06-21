https://ria.ru/20210621/prokat-1737855068.html
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 21.06.2021
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:26
2021-06-21T10:26
2021-06-21T12:01
культура
кино и сериалы
новости культуры
морган фриман
антонио бандерас
райан рейнольдс (актер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737454343_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_9f531a1288ace943c37717e4fc2124fc.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны..Второе место в рейтинге занял комедийный боевик режиссера Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера", главные роли в котором сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие, с показателем в 102,8 миллионов рублей. Третью позицию занял американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший за выходные 71,2 миллиона рублей.Четвертую позицию занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие 3: По воле дьявола" со сборами в 39,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2", собравший 29,4 миллиона рублей, уточняет портал.
https://ria.ru/20210604/kruella-1735451505.html
https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737454343_530:0:3261:2048_1920x0_80_0_0_a85a18281f5c9e7e130861cd7bca442a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, морган фриман, антонио бандерас, райан рейнольдс (актер)
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
10:26 21.06.2021 (обновлено: 12:01 21.06.2021)
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Мультфильм "Лука" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 132,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Премьера картины в России состоялась 17 июня. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны..
Второе место в рейтинге занял комедийный боевик режиссера Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера", главные роли в котором сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие, с показателем в 102,8 миллионов рублей.
Третью позицию занял американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла", собравший за выходные 71,2 миллиона рублей.
Четвертую позицию занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие 3: По воле дьявола" со сборами в 39,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2", собравший 29,4 миллиона рублей, уточняет портал.