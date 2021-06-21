https://ria.ru/20210621/proisshestviya-1737919691.html
В Москве задержали насильника, уронившего паспорт при покушении
В Москве задержали насильника, уронившего паспорт при покушении - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве задержали насильника, уронившего паспорт при покушении
Девушка в Москве отбилась от насильника, подстерегшего ее у железнодорожной платформы, а тот в спешке уронил паспорт и убежал, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:23
2021-06-21T15:23
2021-06-21T15:33
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Девушка в Москве отбилась от насильника, подстерегшего ее у железнодорожной платформы, а тот в спешке уронил паспорт и убежал, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.Девушка обратилась в ОВД накануне утром: по ее словам, преступник напал на нее в районе Ховрино на Зеленоградской улице.Преступник повалил жертву, стал душить, порвал одежду и попытался овладеть, но, как объяснил источник, "завершить свое преступное деяние не смог, поскольку девушке удалось от него отбиться"."Во время борьбы насильник выронил свой паспорт, благодаря чему его нашли в тот же день: в районе 23 часов он был задержан неподалеку от места жительства", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по факту покушения на изнасилование.
https://ria.ru/20210621/chelyabinsk-1737880175.html
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россия, москва, происшествия
В Москве задержали насильника, уронившего паспорт при покушении
15:23 21.06.2021 (обновлено: 15:33 21.06.2021)
В Москве задержали насильника благодаря выпавшему при покушении паспорту