https://ria.ru/20210621/proisshestviya-1737874462.html
В Красноярске завели два дела на женщину, поставившую на колени ребенка
В Красноярске завели два дела на женщину, поставившую на колени ребенка - РИА Новости, 21.06.2021
В Красноярске завели два дела на женщину, поставившую на колени ребенка
Жительница Красноярска, поставившая на колени девятилетнего обидчика своего сына и ставшая фигуранткой уголовного дела о нанесении побоев ребенку, также нанесла РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:58
2021-06-21T11:58
2021-06-21T12:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Жительница Красноярска, поставившая на колени девятилетнего обидчика своего сына и ставшая фигуранткой уголовного дела о нанесении побоев ребенку, также нанесла телесные повреждения 12-летней девочке, что стало поводом для возбуждения против нее второго уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В воскресенье в одной из соцсетей появился видеоматериал, где женщина, "применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения". В том же видео, предположительно, сожитель женщины затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка. По данному факту СК начал проверку. Полицейские установили личность женщины и возбудили против нее уголовное дело о нанесении побоев. Ранее 35-летняя женщина привлекалась к административному наказанию."В дежурную часть поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения 12-летней девочке на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений... настоящее время... в отношении нее возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей... "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию", - говорится в сообщении.В МВД добавили, что сотрудники полиции изъяли из семьи женщины детей, находящихся в социально опасном положении.
https://ria.ru/20210529/mat-1734717930.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
В Красноярске завели два дела на женщину, поставившую на колени ребенка
11:58 21.06.2021 (обновлено: 12:06 21.06.2021)
Второе дело о побоях завели на жительницу Красноярска, поставившую обидчика сына на колени