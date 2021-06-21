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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210621/prima-1737958759.html
Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины
Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины - РИА Новости, 21.06.2021
Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины
Артистка балетной труппы Мариинского театра Олеся Новикова получила статус прима-балерины, сообщает театр. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:52
2021-06-21T18:52
культура
театр
балет
новости культуры
мариинский театр
ла скала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Артистка балетной труппы Мариинского театра Олеся Новикова получила статус прима-балерины, сообщает театр."Выступления Олеси Новиковой любит не только петербургская публика, талант и высочайшего класса мастерство артистки ценит публика театра "Ла Скала" и Римской оперы. Теперь давно завоеванное признание получило формальное подтверждение: Олеся Новикова – прима-балерина Мариинского театра", - говорится в сообщении.Новикова окончила Академию русского балета имени Вагановой в 2002 году, после чего была принята в труппу Мариинского театра. Она исполняет балетные партии во всех постановках из репертуара Мариинки. Также Новикова в 2011 году в театре "Ла Скала" исполнила главную партию в балете "Раймонда" на его премьере.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мариинки, статус прима-балерины ранее присваивался в 2015 году, тогда его получила Оксана Скорик.
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театр, балет, новости культуры, мариинский театр, ла скала
Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины
18:52 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОлеся Новикова (Мариинский театр) на гала-концерте мировых звезд балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее", представленном в рамках проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи", в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Олеся Новикова (Мариинский театр) на гала-концерте мировых звезд балета Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее, представленном в рамках проекта Андриса Лиепы Автографы и имиджи, в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мариинка впервые за 6 лет присвоила артистке статус прима-балерины

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Артистка балетной труппы Мариинского театра Олеся Новикова получила статус прима-балерины, сообщает театр.
"Выступления Олеси Новиковой любит не только петербургская публика, талант и высочайшего класса мастерство артистки ценит публика театра "Ла Скала" и Римской оперы. Теперь давно завоеванное признание получило формальное подтверждение: Олеся Новикова – прима-балерина Мариинского театра", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОлеся Новикова (Мариинский театр) на гала-концерте мировых звезд балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее", представленном в рамках проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи", в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Олеся Новикова (Мариинский театр) на гала-концерте мировых звезд балета Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее, представленном в рамках проекта Андриса Лиепы Автографы и имиджи, в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Олеся Новикова (Мариинский театр) на гала-концерте мировых звезд балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее", представленном в рамках проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи", в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Новикова окончила Академию русского балета имени Вагановой в 2002 году, после чего была принята в труппу Мариинского театра. Она исполняет балетные партии во всех постановках из репертуара Мариинки.
Также Новикова в 2011 году в театре "Ла Скала" исполнила главную партию в балете "Раймонда" на его премьере.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мариинки, статус прима-балерины ранее присваивался в 2015 году, тогда его получила Оксана Скорик.
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