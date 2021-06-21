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Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины

Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины - РИА Новости, 21.06.2021

Мариинка впервые за шесть лет присвоила артистке статус прима-балерины

Артистка балетной труппы Мариинского театра Олеся Новикова получила статус прима-балерины, сообщает театр. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:52

2021-06-21T18:52

2021-06-21T18:52

культура

театр

балет

новости культуры

мариинский театр

ла скала

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Артистка балетной труппы Мариинского театра Олеся Новикова получила статус прима-балерины, сообщает театр."Выступления Олеси Новиковой любит не только петербургская публика, талант и высочайшего класса мастерство артистки ценит публика театра "Ла Скала" и Римской оперы. Теперь давно завоеванное признание получило формальное подтверждение: Олеся Новикова – прима-балерина Мариинского театра", - говорится в сообщении.Новикова окончила Академию русского балета имени Вагановой в 2002 году, после чего была принята в труппу Мариинского театра. Она исполняет балетные партии во всех постановках из репертуара Мариинки. Также Новикова в 2011 году в театре "Ла Скала" исполнила главную партию в балете "Раймонда" на его премьере.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мариинки, статус прима-балерины ранее присваивался в 2015 году, тогда его получила Оксана Скорик.

https://ria.ru/20190724/1556809797.html

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2021

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театр, балет, новости культуры, мариинский театр, ла скала