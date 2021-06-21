Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/priamure-1737840853.html
В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину - РИА Новости, 21.06.2021
В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
Вертолет Амурской авиабазы санитарным рейсом вывез из подтопленного села на севере Приамурья женщину, получившую травму, спасатели оказывают помощь местным... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:07
2021-06-21T08:07
зейский район
зея (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155695/10/1556951082_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0c1285294f8107aa7066d0302bab32d9.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Вертолет Амурской авиабазы санитарным рейсом вывез из подтопленного села на севере Приамурья женщину, получившую травму, спасатели оказывают помощь местным жителям, в том числе вывозят домашних животных."Вертолет Амурской авиабазы эвакуировал из Ивановки Зейского района в районную больницу пожилую женщину, получившую травму. В селе, оказавшемся из-за разлива Уркана без транспортного сообщения, действует только лодочная переправа, но вывезти местную жительницу таким способом было небезопасно для ее состояния", - сообщает Амурская авиабаза.Пенсионерку доставили в больницу в город Зея.Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что продолжают работать спасатели в селе Ивановка Зейского района, здесь снижается уровень воды в реке Правый Уркан.Его специалисты спасают домашних животных в селе Ивановка. На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте центра, запечатлена операция по спасению нескольких собак и кота, который прятался от большой воды на крыше деревянной хозяйственной постройки.
https://ria.ru/20210618/zabaykale-1737539057.html
зейский район
зея (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155695/10/1556951082_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_36f4717da04284e706e11ed325b7b139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зейский район, зея (город), происшествия
В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:07 21.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк

Вертолет Амурской авиабазы вывез из подтопленного села женщину, получившую травму

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Вертолет Амурской авиабазы санитарным рейсом вывез из подтопленного села на севере Приамурья женщину, получившую травму, спасатели оказывают помощь местным жителям, в том числе вывозят домашних животных.
"Вертолет Амурской авиабазы эвакуировал из Ивановки Зейского района в районную больницу пожилую женщину, получившую травму. В селе, оказавшемся из-за разлива Уркана без транспортного сообщения, действует только лодочная переправа, но вывезти местную жительницу таким способом было небезопасно для ее состояния", - сообщает Амурская авиабаза.
Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 12:01
Два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком
Пенсионерку доставили в больницу в город Зея.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что продолжают работать спасатели в селе Ивановка Зейского района, здесь снижается уровень воды в реке Правый Уркан.
"На утро он составил 674 см – это минус 29 см за восемь часов, при опасном явлении 670 см. <…> вода не зашла в жилые дома, подтопленными остаются 11 приусадебных участков, 8 участков автодорог, вода отступила от социально значимых объектов. <…> Остается невозможен подъезд к селу, поэтому продолжает работу переправа, организованная спасателями. Они перевозят людей, подвозят продукты питания и бутилированную воду", - сообщает центр.
Его специалисты спасают домашних животных в селе Ивановка. На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте центра, запечатлена операция по спасению нескольких собак и кота, который прятался от большой воды на крыше деревянной хозяйственной постройки.
 
Зейский районЗея (город)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния