https://ria.ru/20210621/priamure-1737840853.html

В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину

В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину - РИА Новости, 21.06.2021

В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину

Вертолет Амурской авиабазы санитарным рейсом вывез из подтопленного села на севере Приамурья женщину, получившую травму, спасатели оказывают помощь местным... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:07

2021-06-21T08:07

2021-06-21T08:07

зейский район

зея (город)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Вертолет Амурской авиабазы санитарным рейсом вывез из подтопленного села на севере Приамурья женщину, получившую травму, спасатели оказывают помощь местным жителям, в том числе вывозят домашних животных."Вертолет Амурской авиабазы эвакуировал из Ивановки Зейского района в районную больницу пожилую женщину, получившую травму. В селе, оказавшемся из-за разлива Уркана без транспортного сообщения, действует только лодочная переправа, но вывезти местную жительницу таким способом было небезопасно для ее состояния", - сообщает Амурская авиабаза.Пенсионерку доставили в больницу в город Зея.Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что продолжают работать спасатели в селе Ивановка Зейского района, здесь снижается уровень воды в реке Правый Уркан.Его специалисты спасают домашних животных в селе Ивановка. На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте центра, запечатлена операция по спасению нескольких собак и кота, который прятался от большой воды на крыше деревянной хозяйственной постройки.

https://ria.ru/20210618/zabaykale-1737539057.html

зейский район

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зейский район, зея (город), происшествия