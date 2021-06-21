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Украинский генерал публично покаялся в предательстве присяги СССР
Украинский генерал публично покаялся в предательстве присяги СССР - РИА Новости, 21.06.2021
Украинский генерал публично покаялся в предательстве присяги СССР
Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян признался в эфире канала "Наш", что пожалел об отказе от присяги советской армии. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:47
2021-06-21T18:47
2021-06-21T18:47
вилен мартиросян
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украина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян признался в эфире канала "Наш", что пожалел об отказе от присяги советской армии. Мартиросян признался также, что жалеет о создании "структур, которые должны были по-настоящему помочь народу", но действовали на коротком временном отрезке. В 1991-м году полк под командованием Мартиросяна первым отказался подчиняться Москве и перешел на сторону Украины. Под его руководством началась кампания по отказу военных от советской присяги. Однако через несколько лет генерал стал выступать за сближение с Россией и Белоруссией.
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вилен мартиросян, ссср, украина, в мире