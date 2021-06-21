https://ria.ru/20210621/pragmatizm-1737883684.html

В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений

В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений

Слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов РФ и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами, в которых РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:39

2021-06-21T12:39

2021-06-21T12:54

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов РФ и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами, в которых главное - прагматизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слова президента (Владимира Путина) о конструктивном настрое во время саммита (в Женеве 16 июня) не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двухсторонних отношений с Соединенными Штатами. В этих отношениях главное - прагматизм и трезвость. И то и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться", - заявил Песков журналистам.В Кремле знают о грядущих возможных санкциях США, просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных", - заявил Песков журналистам.Он добавил, что в Кремле слышали заявления по "Северному потоку" уже после саммита "о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта"."Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", - уточнил Песков.Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость, Россия же хочет стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы", - сказал Песков журналистам.По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. "Нам действительно нужна предсказуемость", - подчеркнул Песков.В Кремле пока не видят поводов для изменения подходов к США как недружественному государству, так как надо дождаться имплементации решений российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно. Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как вот эта имплементация не приобрела действенный характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменения подходов", - сказал Песков журналистам.Ранее он заявил РИА Новости, что поводов для исключения США из российского списка "недружественных" стран пока нет.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Также пресс-секретарь президента пояснил, что на встрече глав государств достигается понимание того, где говорить бесполезно, а где нужно."Понимание того, где мы не согласны категорически друг с другом, и понимание того, где мы полностью можем действовать в унисон. Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора", - уточнил Песков.Первая встреча президентов РФ и США Путина и Байдена состоялась на прошлой неделе в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Также Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737852938.html

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737832532.html

https://ria.ru/20210620/ugrozy-1737810308.html

https://ria.ru/20210618/posol-1737540682.html

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