Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/pragmatizm-1737883684.html
В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений
В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений
Слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов РФ и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами, в которых РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:39
2021-06-21T12:54
владимир путин
женева (город)
вашингтон (город)
россия
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов РФ и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами, в которых главное - прагматизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слова президента (Владимира Путина) о конструктивном настрое во время саммита (в Женеве 16 июня) не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двухсторонних отношений с Соединенными Штатами. В этих отношениях главное - прагматизм и трезвость. И то и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться", - заявил Песков журналистам.В Кремле знают о грядущих возможных санкциях США, просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных", - заявил Песков журналистам.Он добавил, что в Кремле слышали заявления по "Северному потоку" уже после саммита "о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта"."Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", - уточнил Песков.Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость, Россия же хочет стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы", - сказал Песков журналистам.По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. "Нам действительно нужна предсказуемость", - подчеркнул Песков.В Кремле пока не видят поводов для изменения подходов к США как недружественному государству, так как надо дождаться имплементации решений российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно. Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как вот эта имплементация не приобрела действенный характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменения подходов", - сказал Песков журналистам.Ранее он заявил РИА Новости, что поводов для исключения США из российского списка "недружественных" стран пока нет.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Также пресс-секретарь президента пояснил, что на встрече глав государств достигается понимание того, где говорить бесполезно, а где нужно."Понимание того, где мы не согласны категорически друг с другом, и понимание того, где мы полностью можем действовать в унисон. Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора", - уточнил Песков.Первая встреча президентов РФ и США Путина и Байдена состоялась на прошлой неделе в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Также Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737852938.html
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737832532.html
https://ria.ru/20210620/ugrozy-1737810308.html
https://ria.ru/20210618/posol-1737540682.html
https://ria.ru/20210617/frantsiya-1737455167.html
женева (город)
вашингтон (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a01927fb7dba02fdf5e932664a12a4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, женева (город), вашингтон (город), россия, дмитрий песков, сша, в мире
В Кремле оценили перспективы российско-американских отношений
12:39 21.06.2021 (обновлено: 12:54 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Песков назвал прагматизм и трезвость главным в отношениях с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов РФ и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами, в которых главное - прагматизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Слова президента (Владимира Путина) о конструктивном настрое во время саммита (в Женеве 16 июня) не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двухсторонних отношений с Соединенными Штатами. В этих отношениях главное - прагматизм и трезвость. И то и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться", - заявил Песков журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
10:03
Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России
В Кремле знают о грядущих возможных санкциях США, просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле слышали заявления по "Северному потоку" уже после саммита "о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта".
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
01:49
Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции
"Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", - уточнил Песков.
Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость, Россия же хочет стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы", - сказал Песков журналистам.
Закат солнца на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 20:04
В России ответили на угрозы США ввести новые санкции
По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. "Нам действительно нужна предсказуемость", - подчеркнул Песков.
В Кремле пока не видят поводов для изменения подходов к США как недружественному государству, так как надо дождаться имплементации решений российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно. Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как вот эта имплементация не приобрела действенный характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменения подходов", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 12:07
Лавров оценил возвращение послов России и США к работе
Ранее он заявил РИА Новости, что поводов для исключения США из российского списка "недружественных" стран пока нет.
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Также пресс-секретарь президента пояснил, что на встрече глав государств достигается понимание того, где говорить бесполезно, а где нужно.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 18:11
Во Франции оценили возобновление диалога между США и Россией
"Понимание того, где мы не согласны категорически друг с другом, и понимание того, где мы полностью можем действовать в унисон. Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора", - уточнил Песков.
Первая встреча президентов РФ и США Путина и Байдена состоялась на прошлой неделе в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Также Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе.
 
Владимир ПутинЖенева (город)Вашингтон (город)РоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния