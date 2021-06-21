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Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора

Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора - РИА Новости, 22.06.2021

Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора

Пожар в частном доме в городе Сызрань Самарской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, по предварительным данным, произошел... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-21T23:16

2021-06-21T23:16

2021-06-22T01:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

сызрань

происшествия

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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в городе Сызрань Самарской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, по предварительным данным, произошел из-за замыкания проводки прожектора уличного освещения, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что частный дом на улице 2-я Тульская в Сызрани сгорел с надворными постройками на площади 150 квадратных метров и двумя автомобилями в субботу. В результате погибли две женщины, один мужчина пострадал."После тушения пожара в частном доме, расположенном по улице Тульской города Сызрани, обнаружены тела местной жительницы 1964 года рождения и ее матери 1931 года рождения, без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание электропроводки прожектора уличного освещения", - говорится в сообщении.Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html

россия

самарская область

сызрань

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия