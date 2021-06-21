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Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора
Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора - РИА Новости, 22.06.2021
Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора
Пожар в частном доме в городе Сызрань Самарской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, по предварительным данным, произошел... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-21T23:16
2021-06-22T01:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
сызрань
происшествия
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в городе Сызрань Самарской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, по предварительным данным, произошел из-за замыкания проводки прожектора уличного освещения, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что частный дом на улице 2-я Тульская в Сызрани сгорел с надворными постройками на площади 150 квадратных метров и двумя автомобилями в субботу. В результате погибли две женщины, один мужчина пострадал."После тушения пожара в частном доме, расположенном по улице Тульской города Сызрани, обнаружены тела местной жительницы 1964 года рождения и ее матери 1931 года рождения, без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание электропроводки прожектора уличного освещения", - говорится в сообщении.Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия
Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от уличного прожектора
23:16 21.06.2021 (обновлено: 01:12 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дом в Сызрани, где погибли две женщины, загорелся от прожектора уличного освещения

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в городе Сызрань Самарской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, по предварительным данным, произошел из-за замыкания проводки прожектора уличного освещения, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что частный дом на улице 2-я Тульская в Сызрани сгорел с надворными постройками на площади 150 квадратных метров и двумя автомобилями в субботу. В результате погибли две женщины, один мужчина пострадал.
"После тушения пожара в частном доме, расположенном по улице Тульской города Сызрани, обнаружены тела местной жительницы 1964 года рождения и ее матери 1931 года рождения, без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание электропроводки прожектора уличного освещения", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 12:13
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьСызраньПроисшествия
 
 
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