https://ria.ru/20210621/pozhar-1737930381.html
В Москве в военной академии произошел пожар
В Москве в военной академии произошел пожар - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве в военной академии произошел пожар
Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:22
2021-06-21T16:22
2021-06-21T16:37
вооруженные силы рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас у академии работает техника, проводится проливка, чтобы не допустить повторного возгорания. У здания стоят люди, предположительно, эвакуированные. Ощущается запах гари, дыма нет.Столичный главк МЧС РФ подтвердил факт пожара в доме 4 по проезду Девичьего поля, не уточняя, в каком здании произошел пожар (по данным с сайта вуза, он находится именно по этому адресу)."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего поля, д дом 4… Происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 15.26 ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.По данным ГУМЧС, никто не пострадал.Как сообщает Минобороны РФ, в одном из помещений учебного корпуса Общевойсковой академии было "выявлено задымление", которое оперативно устранила пожарная команда. Причины случившегося выясняются.
https://ria.ru/20210620/pozhar-1737773224.html
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Кадры пожара военной академии им. Фрунзе в Москве
Возгорании в здании Военной академии имени Фрунзе на улице Плющиха в Москве.
2021-06-21T16:22
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, москва, происшествия
В Москве в военной академии произошел пожар
16:22 21.06.2021 (обновлено: 16:37 21.06.2021)
В Москве в военной академии имени Фрунзе произошел пожар
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ
в центре Москвы
, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сейчас у академии работает техника, проводится проливка, чтобы не допустить повторного возгорания. У здания стоят люди, предположительно, эвакуированные. Ощущается запах гари, дыма нет.
Столичный главк МЧС РФ подтвердил факт пожара в доме 4 по проезду Девичьего поля, не уточняя, в каком здании произошел пожар (по данным с сайта вуза, он находится именно по этому адресу).
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего поля, д дом 4… Происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 15.26 ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.
По данным ГУМЧС, никто не пострадал.
Как сообщает Минобороны РФ, в одном из помещений учебного корпуса Общевойсковой академии было "выявлено задымление", которое оперативно устранила пожарная команда. Причины случившегося выясняются.