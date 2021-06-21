Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/pozhar-1737930381.html
В Москве в военной академии произошел пожар
В Москве в военной академии произошел пожар - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве в военной академии произошел пожар
Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:22
2021-06-21T16:37
вооруженные силы рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737924636_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_46bf3638343104566e364600ecc0c206.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас у академии работает техника, проводится проливка, чтобы не допустить повторного возгорания. У здания стоят люди, предположительно, эвакуированные. Ощущается запах гари, дыма нет.Столичный главк МЧС РФ подтвердил факт пожара в доме 4 по проезду Девичьего поля, не уточняя, в каком здании произошел пожар (по данным с сайта вуза, он находится именно по этому адресу)."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего поля, д дом 4… Происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 15.26 ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.По данным ГУМЧС, никто не пострадал.Как сообщает Минобороны РФ, в одном из помещений учебного корпуса Общевойсковой академии было "выявлено задымление", которое оперативно устранила пожарная команда. Причины случившегося выясняются.
https://ria.ru/20210620/pozhar-1737773224.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры пожара военной академии им. Фрунзе в Москве
Возгорании в здании Военной академии имени Фрунзе на улице Плющиха в Москве.
2021-06-21T16:22
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737924636_23:0:503:360_1920x0_80_0_0_e76c02d6eee623bb9c0ed135e01d87b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы рф, москва, происшествия
В Москве в военной академии произошел пожар
16:22 21.06.2021 (обновлено: 16:37 21.06.2021)
 

В Москве в военной академии имени Фрунзе произошел пожар

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сейчас у академии работает техника, проводится проливка, чтобы не допустить повторного возгорания. У здания стоят люди, предположительно, эвакуированные. Ощущается запах гари, дыма нет.
Столичный главк МЧС РФ подтвердил факт пожара в доме 4 по проезду Девичьего поля, не уточняя, в каком здании произошел пожар (по данным с сайта вуза, он находится именно по этому адресу).
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего поля, д дом 4… Происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 15.26 ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.
По данным ГУМЧС, никто не пострадал.
Как сообщает Минобороны РФ, в одном из помещений учебного корпуса Общевойсковой академии было "выявлено задымление", которое оперативно устранила пожарная команда. Причины случившегося выясняются.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 13:19
При пожаре в доме в Красноярске погибли два человека
 
Вооруженные силы РФМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния