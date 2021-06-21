https://ria.ru/20210621/pozhar-1737930381.html

В Москве в военной академии произошел пожар

В Москве в военной академии произошел пожар - РИА Новости, 21.06.2021

В Москве в военной академии произошел пожар

Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:22

2021-06-21T16:22

2021-06-21T16:37

вооруженные силы рф

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происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожарные потушили небольшое возгорание в Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас у академии работает техника, проводится проливка, чтобы не допустить повторного возгорания. У здания стоят люди, предположительно, эвакуированные. Ощущается запах гари, дыма нет.Столичный главк МЧС РФ подтвердил факт пожара в доме 4 по проезду Девичьего поля, не уточняя, в каком здании произошел пожар (по данным с сайта вуза, он находится именно по этому адресу)."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Девичьего поля, д дом 4… Происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 15.26 ликвидирован", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.По данным ГУМЧС, никто не пострадал.Как сообщает Минобороны РФ, в одном из помещений учебного корпуса Общевойсковой академии было "выявлено задымление", которое оперативно устранила пожарная команда. Причины случившегося выясняются.

https://ria.ru/20210620/pozhar-1737773224.html

москва

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Кадры пожара военной академии им. Фрунзе в Москве Возгорании в здании Военной академии имени Фрунзе на улице Плющиха в Москве. 2021-06-21T16:22 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, москва, происшествия