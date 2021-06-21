https://ria.ru/20210621/potok-1737912789.html

В Германии призвали не использовать "Северный поток — 2" против Украины

В Германии призвали не использовать "Северный поток — 2" против Украины - РИА Новости, 21.06.2021

В Германии призвали не использовать "Северный поток — 2" против Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток — 2" не должен становиться инструментом против... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:55

2021-06-21T14:55

2021-06-21T14:55

армин лашет

россия

северный поток — 2

германия

украина

в мире

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ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток — 2" не должен становиться инструментом против Украины, иначе основа сделки по проекту исчезнет."(Трубопровод) не должен становиться геополитическим инструментом против Украины... Интересы Украины должны быть защищены. А если россияне не будут придерживаться этого, основа сделки по "Северному потоку — 2" прекратит существовать", - заявил Лашет в интервью газете Financial Times.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2", против строительство которого выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ, и Украина, в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. В Москве заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.Кандидат в канцлеры Германии также затронул тему саммита США-РФ. Он отметил, что Россия - это "крупнейшая страна в мире, ядерная держава" и подход президента США Джо Байдена к РФ - возвращение послов, обращение к России как к "державе" и серьезное отношение к ней как к собеседнику - послал "очень важный сигнал".Первая встреча президентов РФ и США Путина и Байдена состоялась на прошлой неделе в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе.

https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737254329.html

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армин лашет, россия, северный поток — 2, германия, украина, в мире