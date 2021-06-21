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Посол США в России вернется в Москву на этой неделе
Посол США в России вернется в Москву на этой неделе - РИА Новости, 21.06.2021
Посол США в России вернется в Москву на этой неделе
Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:45
2021-06-21T21:52
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
в мире
россия
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс."Он вернется в Москву на этой неделе", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга в понедельник.Прайс отметил, что в Вашингтоне приветствуют возвращение в США посла РФ Анатолия Антонова, который накануне прибыл в американскую столицу.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.
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анатолий антонов, джо байден, владимир путин, в мире, россия, москва, сша
Посол США в России вернется в Москву на этой неделе
21:45 21.06.2021 (обновлено: 21:52 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посол США в России Салливан вернется в Москву на этой неделе

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс.
"Он вернется в Москву на этой неделе", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга в понедельник.
Прайс отметил, что в Вашингтоне приветствуют возвращение в США посла РФ Анатолия Антонова, который накануне прибыл в американскую столицу.
Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 12:44В России
В Кремле высказались о возвращении посла Антонова в Вашингтон
 
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