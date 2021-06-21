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В Кремле прокомментировали возращение посла России в США к работе

В Кремле прокомментировали возращение посла России в США к работе - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле прокомментировали возращение посла России в США к работе

Посол РФ в США Анатолий Антонов отправился в Вашингтон с рабочим настроем, работы предстоит очень много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:35

2021-06-21T12:35

2021-06-21T12:46

джо байден

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анатолий антонов

дмитрий песков

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов отправился в Вашингтон с рабочим настроем, работы предстоит очень много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в аэропорт Нью-Йорка, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию в скором времени."Настрой рабочий. Послы возвращаются, в свете договоренностей двух президентов, в столицы, где они работают. Забот у посла РФ в Вашингтоне больше чем достаточно, поэтому, конечно, работа предстоит очень сложная", - сказал Песков журналистам.Сам Антонов ранее заявил РИА Новости, что возвращается к месту несения дипломатической службы с оптимизмом, рассчитывая на конструктивную работу с коллегами из Штатов по выстраиванию равноправных прагматичных отношений. К работе высокопоставленный дипломат приступит уже в понедельник.

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вашингтон (город)

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джо байден, россия, анатолий антонов, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире