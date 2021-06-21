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Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске
Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске - РИА Новости, 21.06.2021
Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске
Сотрудник полиции протаранил на личной машине три припаркованных на стоянке авто в Брянске, его уволят из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:25
2021-06-21T18:25
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Сотрудник полиции протаранил на личной машине три припаркованных на стоянке авто в Брянске, его уволят из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону."В Брянске проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника ОВД. В результате дорожно-транспортного происшествия механические повреждения получили три припаркованных автомобиля. В настоящее время УМВД России по Брянской области по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел", - заявил собеседник агентства.По данным полиции, его руководителя также привлекут к "строгой дисциплинарной ответственности".Согласно информации ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные возле дома №41 по улице Горбатова в Советском районе Брянска. Установлено, что 29-летний сотрудник УМВД по Брянску в свой выходной на личном автомобиле Ford Focus протаранил три припаркованных во дворе дома автомобиля.Как уточняет ГИБДД по региону, водитель, разбивший автомобили на парковочной площадке, был нетрезв. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлен административный материал. Отмечается, что водитель задержан, его автомобиль помещен на штрафстоянку.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), брянская область, происшествия
Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске
18:25 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пьяный полицейский на личном автомобиле протаранил три машины на стоянке в Брянске

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Сотрудник полиции протаранил на личной машине три припаркованных на стоянке авто в Брянске, его уволят из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"В Брянске проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника ОВД. В результате дорожно-транспортного происшествия механические повреждения получили три припаркованных автомобиля. В настоящее время УМВД России по Брянской области по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел", - заявил собеседник агентства.
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По данным полиции, его руководителя также привлекут к "строгой дисциплинарной ответственности".
Согласно информации ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные возле дома №41 по улице Горбатова в Советском районе Брянска. Установлено, что 29-летний сотрудник УМВД по Брянску в свой выходной на личном автомобиле Ford Focus протаранил три припаркованных во дворе дома автомобиля.
Как уточняет ГИБДД по региону, водитель, разбивший автомобили на парковочной площадке, был нетрезв. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлен административный материал. Отмечается, что водитель задержан, его автомобиль помещен на штрафстоянку.
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Брянская областьПроисшествия
 
 
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