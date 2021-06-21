https://ria.ru/20210621/politseyskiy-1737953375.html

Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске

Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске - РИА Новости, 21.06.2021

Пьяный полицейский протаранил три машины на стоянке в Брянске

Сотрудник полиции протаранил на личной машине три припаркованных на стоянке авто в Брянске, его уволят из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:25

2021-06-21T18:25

2021-06-21T18:25

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Сотрудник полиции протаранил на личной машине три припаркованных на стоянке авто в Брянске, его уволят из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону."В Брянске проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника ОВД. В результате дорожно-транспортного происшествия механические повреждения получили три припаркованных автомобиля. В настоящее время УМВД России по Брянской области по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел", - заявил собеседник агентства.По данным полиции, его руководителя также привлекут к "строгой дисциплинарной ответственности".Согласно информации ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные возле дома №41 по улице Горбатова в Советском районе Брянска. Установлено, что 29-летний сотрудник УМВД по Брянску в свой выходной на личном автомобиле Ford Focus протаранил три припаркованных во дворе дома автомобиля.Как уточняет ГИБДД по региону, водитель, разбивший автомобили на парковочной площадке, был нетрезв. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлен административный материал. Отмечается, что водитель задержан, его автомобиль помещен на штрафстоянку.

https://ria.ru/20210405/dtp-1604301609.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), брянская область, происшествия