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В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до 23 часов вторника, следует из данных... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:09
2021-06-21T08:09
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до 23 часов вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период действия предупреждения в столице и области - до 23 часов 22 июня.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.
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погода, евгений тишковец, москва, общество
В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:09 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду
Молодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до 23 часов вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Дети играют в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
04:05
Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве
Период действия предупреждения в столице и области - до 23 часов 22 июня.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.
Жара - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится жара в Европейской России
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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