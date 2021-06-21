https://ria.ru/20210621/pogoda-1737835135.html

Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве

Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве - РИА Новости, 21.06.2021

Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве

Рекорд температуры скорее всего будет обновлен в Москве 22 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T04:05

2021-06-21T04:05

2021-06-21T04:05

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рекорд температуры скорее всего будет обновлен в Москве 22 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура в Москве в воскресенье поднялась до 31 градуса в воскресенье, не дотянув до рекорда 1956 года 0,1 градуса.

https://ria.ru/20210621/gadzhety-1737833223.html

москва

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество