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Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве
Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве - РИА Новости, 21.06.2021
Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве
Рекорд температуры скорее всего будет обновлен в Москве 22 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:05
2021-06-21T04:05
2021-06-21T04:05
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рекорд температуры скорее всего будет обновлен в Москве 22 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура в Москве в воскресенье поднялась до 31 градуса в воскресенье, не дотянув до рекорда 1956 года 0,1 градуса.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд предупредил о возможности новых температурных рекордов в Москве
В Гидрометцентре предупредили о возможности новых температурных рекордов в Москве