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Вологодская область
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Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть
Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть - РИА Новости, 21.06.2021
Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть
Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:00
2021-06-21T18:00
вологодская область
андрей луценко
единая россия
вологодская область
экономика
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ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента."Увеличить ставки субсидирования на треть аграриям, занимающимся производством мяса, предложил сегодня на оперативном совещании при губернаторе области председатель законодательного собрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко", - говорится в сообщении.Ранее по инициативе "Единой России" было принято решение об увеличении ставок субсидирования производителям молока - с 1,409 тысячи рублей до 1,742 тысячи рублей. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет области 2021 года."Однако рост затрат произошел и в мясном животноводстве, что также требует увеличения общей суммы поддержки по данному направлению и введения новых ставок субсидирования", - отметил Луценко.Он пояснил, что в заксобрание области поступили обращения по данному вопросу и его обсудили с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Они подтвердили, что ситуация в мясном животноводстве сейчас крайне сложная.Однако при неизменности ставок субсидирования, доля государственной поддержки в затратах производителей всех видов мяса уменьшается, это ведет к ухудшению финансового состояния сельхозпроизводителей.В свою очередь губернатор области инициативу об увеличении государственной поддержки поддержал и в адрес профильных департаментов даны соответствующие поручения.
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андрей луценко, единая россия, вологодская область, экономика

Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть

18:00 21.06.2021
 
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ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Увеличить ставки субсидирования на треть аграриям, занимающимся производством мяса, предложил сегодня на оперативном совещании при губернаторе области председатель законодательного собрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко", - говорится в сообщении.
Ранее по инициативе "Единой России" было принято решение об увеличении ставок субсидирования производителям молока - с 1,409 тысячи рублей до 1,742 тысячи рублей. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет области 2021 года.
"Однако рост затрат произошел и в мясном животноводстве, что также требует увеличения общей суммы поддержки по данному направлению и введения новых ставок субсидирования", - отметил Луценко.
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Он пояснил, что в заксобрание области поступили обращения по данному вопросу и его обсудили с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Они подтвердили, что ситуация в мясном животноводстве сейчас крайне сложная.
"В минувшую пятницу при принятии поправок в бюджет мы также дополнительно выделили 46 миллионов на субсидирование объемов производства мяса по действующим ставкам. Всего на поддержку мясной отрасли будет направлено 184,23 миллиона рублей", - отметил Луценко.
Однако при неизменности ставок субсидирования, доля государственной поддержки в затратах производителей всех видов мяса уменьшается, это ведет к ухудшению финансового состояния сельхозпроизводителей.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, депутаты фракции "Единая Россия" просят поддержать инициативу по увеличению ставок субсидий на мясо: на производство молодняка крупного рогатого скота - с 20 до 26,1 рубля за 1 килограмм живого веса, на производство молодняка свиней - с 12 до 15,2 рубля, на производство мяса птицы – с 1,4 до 1,9 рубля. Объем дополнительного финансирования составит чуть более 26 миллионов рублей", - пояснил Луценко.
В свою очередь губернатор области инициативу об увеличении государственной поддержки поддержал и в адрес профильных департаментов даны соответствующие поручения.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЕдиная РоссияВологодская областьЭкономика
 
 
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