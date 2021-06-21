https://ria.ru/20210621/podderzhka-1737949814.html

Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть

Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть - РИА Новости, 21.06.2021

Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть

Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:00

2021-06-21T18:00

2021-06-21T18:00

вологодская область

андрей луценко

единая россия

вологодская область

экономика

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ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента."Увеличить ставки субсидирования на треть аграриям, занимающимся производством мяса, предложил сегодня на оперативном совещании при губернаторе области председатель законодательного собрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко", - говорится в сообщении.Ранее по инициативе "Единой России" было принято решение об увеличении ставок субсидирования производителям молока - с 1,409 тысячи рублей до 1,742 тысячи рублей. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет области 2021 года."Однако рост затрат произошел и в мясном животноводстве, что также требует увеличения общей суммы поддержки по данному направлению и введения новых ставок субсидирования", - отметил Луценко.Он пояснил, что в заксобрание области поступили обращения по данному вопросу и его обсудили с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Они подтвердили, что ситуация в мясном животноводстве сейчас крайне сложная.Однако при неизменности ставок субсидирования, доля государственной поддержки в затратах производителей всех видов мяса уменьшается, это ведет к ухудшению финансового состояния сельхозпроизводителей.В свою очередь губернатор области инициативу об увеличении государственной поддержки поддержал и в адрес профильных департаментов даны соответствующие поручения.

https://ria.ru/20210527/podderzhka-1734367156.html

вологодская область

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андрей луценко, единая россия, вологодская область, экономика