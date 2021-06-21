https://ria.ru/20210621/podderzhka-1737949814.html
Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть
Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть - РИА Новости, 21.06.2021
Луценко предложил увеличить поддержку для производителей мяса на треть
Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:00
2021-06-21T18:00
2021-06-21T18:00
вологодская область
андрей луценко
единая россия
вологодская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области, – руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента."Увеличить ставки субсидирования на треть аграриям, занимающимся производством мяса, предложил сегодня на оперативном совещании при губернаторе области председатель законодательного собрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко", - говорится в сообщении.Ранее по инициативе "Единой России" было принято решение об увеличении ставок субсидирования производителям молока - с 1,409 тысячи рублей до 1,742 тысячи рублей. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет области 2021 года."Однако рост затрат произошел и в мясном животноводстве, что также требует увеличения общей суммы поддержки по данному направлению и введения новых ставок субсидирования", - отметил Луценко.Он пояснил, что в заксобрание области поступили обращения по данному вопросу и его обсудили с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Они подтвердили, что ситуация в мясном животноводстве сейчас крайне сложная.Однако при неизменности ставок субсидирования, доля государственной поддержки в затратах производителей всех видов мяса уменьшается, это ведет к ухудшению финансового состояния сельхозпроизводителей.В свою очередь губернатор области инициативу об увеличении государственной поддержки поддержал и в адрес профильных департаментов даны соответствующие поручения.
https://ria.ru/20210527/podderzhka-1734367156.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, единая россия, вологодская область, экономика
ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости.
Спикер Заксобрания Вологодской области
, – руководитель фракции "Единая Россия
" Андрей Луценко
предложил увеличить на треть поддержку для производителей мяса на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Увеличить ставки субсидирования на треть аграриям, занимающимся производством мяса, предложил сегодня на оперативном совещании при губернаторе области председатель законодательного собрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко", - говорится в сообщении.
Ранее по инициативе "Единой России" было принято решение об увеличении ставок субсидирования производителям молока - с 1,409 тысячи рублей до 1,742 тысячи рублей. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет области 2021 года.
"Однако рост затрат произошел и в мясном животноводстве, что также требует увеличения общей суммы поддержки по данному направлению и введения новых ставок субсидирования", - отметил Луценко.
Он пояснил, что в заксобрание области поступили обращения по данному вопросу и его обсудили с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Они подтвердили, что ситуация в мясном животноводстве сейчас крайне сложная.
"В минувшую пятницу при принятии поправок в бюджет мы также дополнительно выделили 46 миллионов на субсидирование объемов производства мяса по действующим ставкам. Всего на поддержку мясной отрасли будет направлено 184,23 миллиона рублей", - отметил Луценко.
Однако при неизменности ставок субсидирования, доля государственной поддержки в затратах производителей всех видов мяса уменьшается, это ведет к ухудшению финансового состояния сельхозпроизводителей.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, депутаты фракции "Единая Россия" просят поддержать инициативу по увеличению ставок субсидий на мясо: на производство молодняка крупного рогатого скота - с 20 до 26,1 рубля за 1 килограмм живого веса, на производство молодняка свиней - с 12 до 15,2 рубля, на производство мяса птицы – с 1,4 до 1,9 рубля. Объем дополнительного финансирования составит чуть более 26 миллионов рублей", - пояснил Луценко.
В свою очередь губернатор области инициативу об увеличении государственной поддержки поддержал и в адрес профильных департаментов даны соответствующие поручения.