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В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу

В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021

В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вновь ввел ограничения на ночную работу... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:29

2021-06-21T16:29

2021-06-21T16:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вновь ввел ограничения на ночную работу предприятий общепита, а также приостановил деятельность фуд-кортов и точек общепита в торговых центрах, следует из постановления главы региона, опубликованного на сайте правительства.В предыдущий раз запрет на работу кафе и ресторанов с 23.00 до 06.00 мск вводился в регионе с 10 ноября 2020 года до 15 марта 2021 года."Запретить предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00 мск, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов… Приостановить деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов", - говорится в документе.Как пояснил Мельниченко в понедельник на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте", решение о запрете ночной работы предприятий общепита связано с возросшим числом госпитализированных с коронавирусом."Они функционировать (ночью) у нас не будут в связи с пандемией, с увеличившимся количеством госпитализаций. Мы разворачиваем дополнительные койки, но, к сожалению, ситуация меняется не в лучшую сторону, поэтому ограничим (работу)", - сказал врио губернатора.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года и истекает 30 июня 2021 года. C 21 июля прошлого года регион находится на третьем этапе снятия ограничений. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Вместе с тем запрещены массовые мероприятия. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В Пензенской области лабораторно подтверждены 48 845 случаев заражения, в том числе 81 за последние сутки, скончались 926 человек с COVID-19, выздоровели 45 340 человек.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, общество