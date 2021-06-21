https://ria.ru/20210621/patrushev-1737902251.html

Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы

Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы - РИА Новости, 21.06.2021

Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном, подтверждено стремление к дальнейшему укреплению... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:06

2021-06-21T14:06

2021-06-21T14:06

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совет безопасности рф

мьянма

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном, подтверждено стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с председателем Государственного административного совета, Главнокомандующим Вооруженными Силами Мьянмы Мин Аун Хлайном. Обсуждены вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества РФ и Мьянмы в различных областях."Кроме того, Николай Патрушев выразил соболезнования Мин Аун Хлайну в связи с авиакатастрофой военного самолета в Мьянме 10 июня, повлекшей гибель 13 человек, и попросил передать слова поддержки гражданам, потерявшим родных и близких", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210331/demokratiya-1603474305.html

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россия, совет безопасности рф, мьянма, николай патрушев, в мире