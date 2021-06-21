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Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы
Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы - РИА Новости, 21.06.2021
Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном, подтверждено стремление к дальнейшему укреплению... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:06
2021-06-21T14:06
россия
совет безопасности рф
мьянма
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном, подтверждено стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с председателем Государственного административного совета,&nbsp;Главнокомандующим Вооруженными Силами Мьянмы Мин Аун Хлайном. Обсуждены вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества&nbsp; РФ и Мьянмы в различных областях."Кроме того, Николай Патрушев выразил соболезнования Мин Аун Хлайну&nbsp; в связи с авиакатастрофой военного самолета в Мьянме 10 июня, повлекшей гибель 13 человек, и попросил передать слова поддержки гражданам, потерявшим родных и близких", - добавляется в сообщении.
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россия, совет безопасности рф, мьянма, николай патрушев, в мире
Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы
14:06 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Николай Патрушев и главком ВС Мьянмы подтвердили стремление к укреплению сотрудничества

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном, подтверждено стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с председателем Государственного административного совета, Главнокомандующим Вооруженными Силами Мьянмы Мин Аун Хлайном. Обсуждены вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества  РФ и Мьянмы в различных областях.
"Кроме того, Николай Патрушев выразил соболезнования Мин Аун Хлайну  в связи с авиакатастрофой военного самолета в Мьянме 10 июня, повлекшей гибель 13 человек, и попросил передать слова поддержки гражданам, потерявшим родных и близких", - добавляется в сообщении.
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