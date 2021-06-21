Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Николай Патрушев и главком ВС Мьянмы подтвердили стремление к укреплению сотрудничества
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном, подтверждено стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с председателем Государственного административного совета, Главнокомандующим Вооруженными Силами Мьянмы Мин Аун Хлайном. Обсуждены вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества РФ и Мьянмы в различных областях.
"Кроме того, Николай Патрушев выразил соболезнования Мин Аун Хлайну в связи с авиакатастрофой военного самолета в Мьянме 10 июня, повлекшей гибель 13 человек, и попросил передать слова поддержки гражданам, потерявшим родных и близких", - добавляется в сообщении.
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