https://ria.ru/20210621/patriarkh-1737866749.html

Власти Черногории подвели доверие Сербской церкви, заявил патриарх

Власти Черногории подвели доверие Сербской церкви, заявил патриарх - РИА Новости, 21.06.2021

Власти Черногории подвели доверие Сербской церкви, заявил патриарх

Патриарх Сербский Порфирий после утверждения черногорским парламентом резолюции о геноциде в Сребренице и запрете его отрицания пожелал вразумления и мудрости... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:27

2021-06-21T11:27

2021-06-21T11:27

религия и мировоззрение

патриарх сербский порфирий

здравко кривокапич

сребреница

сербская православная церковь

мило джуканович

черногория

сербия

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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий после утверждения черногорским парламентом резолюции о геноциде в Сребренице и запрете его отрицания пожелал вразумления и мудрости новому руководству Черногории, пришедшему к власти при поддержке митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.В минувший четверг депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили резолюцию, которой назвали массовые расстрелы мужского населения Сребреницы в июле 1995 года силами боснийских сербов геноцидом и запретили отрицать факт его совершения. Парламентарии также проголосовали за отставку министра юстиции Черногории Владимира Лепосавича, который отказывался принять термин "геноцид" по отношению к событиям в Сребренице."Речь идет о том, что произошло в Черногории. Те, кто на крыльях и с помощью силы митрополита Амфилохия пришли на посты, с которых должны строить мосты, приглушать противоречия, сближать людей независимо от того, к какому народу принадлежат и как молятся Богу, они подвели доверие митрополита", - цитирует кабинет патриарха Сербской православной церкви (СПЦ)."Подвели его тем, осмелюсь сказать, что и благодать Божию ставили на службу тому миру, который стоит исключительно на поляризации. Как кто-то может нами управлять? Так, что нас поляризует, разделит, одних объявит "белыми", а других – "черными", одних добрыми, других злыми", - указал предстоятель СПЦ.Патриарх Порфирий в этом контексте напомнил о латинском изречении "разделяй и властвуй"."Пусть Господь молитвами митрополита Амфилохия и нашего патриарха Иринея (оба умерли в 2020 году от последствий COVID-19 – ред.) и молитвами всех святых из Черногории, Сербии и всей вселенной умудрит немудрых, чтобы они знали, что они преходящие (временные) здесь, и все мы преходящие, и что нам надо отвечать за доверие, которое мы получили", - подчеркнул глава Сербской церкви.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах Демократической партии социалистов президента Джукановича.Новый премьер Черногории Здравко Кривокапич в апреле потребовал отставки министра юстиции, который заявил, что признает совершение боснийскими сербами геноцида в 1995 году в Сребренице, лишь "когда это будет однозначно утверждено" и что Международный трибунал по бывшей Югославии, который разбирал это дело, "утратил свою легитимность". Его слова вызвали негативную реакцию оппозиции, части СМИ и упрек от ЕС, на что черногорское правительство еще раз подтвердило свой пиетет к жертвам событий в Сребренице.В Скупщину (парламент) Черногории 17 июня пришли депутаты правившей ранее около 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) президента Джукановича, до того долгое время бойкотировавшие работу парламента. С участием их голосов большинство в 43 из всего 81 парламентария утвердило отставку министра юстиции. Данный шаг вызвал раскол в правящем большинстве, депутаты "Демократического фронта" отказались от участия в работе парламента и потребовали отставки премьера Кривокапича, в настоящее время идут их переговоры с другими партиями о возможной реконструкции правительства.

https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582370674.html

https://ria.ru/20200827/amfilokhiy-1576387810.html

сребреница

черногория

сербия

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патриарх сербский порфирий, здравко кривокапич, сребреница, сербская православная церковь, мило джуканович, черногория, сербия