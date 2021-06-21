Пашинян заявил о преодолении внутриполитического кризиса в Армении
20:21 21.06.2021 (обновлено: 20:43 21.06.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии "Гражданский договор" в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Пашинян заявил о преодолении внутриполитического кризиса в Армении
ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников и все политсилы страны положить конец риторике оскорблений, заявив, что внутриполитический кризис, начавшийся после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе в ноябре 2020 года, преодолен.
"Я надеюсь, что мы здесь зафиксируем, что внутриполитический кризис, начавшийся 9 ноября, преодолен, и мы с завтрашнего дня переходим к обычной работе… Я предлагаю всем политсилам начать с простой точки – положить конец риторике оскорблений", - сказал Пашинян на многотысячном митинге своих сторонников в Ереване.
По его словам, в истории Армении и Карабаха открывается новая страница, и эту страницу нужно начать с консолидации национального потенциала, установления новых, действительно демократических ценностей.
Пашинян заявил, что он первым берет на себя это обязательство и призывает всех своих сторонников положить конец оскорблениям, агрессивности и вражде.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.