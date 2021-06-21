https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737971119.html

Пашинян заявил о преодолении внутриполитического кризиса в Армении

Пашинян заявил о преодолении внутриполитического кризиса в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Пашинян заявил о преодолении внутриполитического кризиса в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников и все политсилы страны положить конец риторике оскорблений, заявив, что РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:21

2021-06-21T20:21

2021-06-21T20:43

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

ереван

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников и все политсилы страны положить конец риторике оскорблений, заявив, что внутриполитический кризис, начавшийся после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе в ноябре 2020 года, преодолен."Я надеюсь, что мы здесь зафиксируем, что внутриполитический кризис, начавшийся 9 ноября, преодолен, и мы с завтрашнего дня переходим к обычной работе… Я предлагаю всем политсилам начать с простой точки – положить конец риторике оскорблений", - сказал Пашинян на многотысячном митинге своих сторонников в Ереване.По его словам, в истории Армении и Карабаха открывается новая страница, и эту страницу нужно начать с консолидации национального потенциала, установления новых, действительно демократических ценностей.Пашинян заявил, что он первым берет на себя это обязательство и призывает всех своих сторонников положить конец оскорблениям, агрессивности и вражде.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/pashinyan-1737850163.html

https://ria.ru/20210621/miting-1737965270.html

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армения

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никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, в мире, армения