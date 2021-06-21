https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737832818.html
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении - РИА Новости, 21.06.2021
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении
И.о. премьера Армении Никол Пашинян, партия которого "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, поблагодарил российское руководство за... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T02:03
2021-06-21T02:03
2021-06-21T02:03
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян, партия которого "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, поблагодарил российское руководство за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.Пашинян подчеркнул в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook, что речь идет не о поддержке его команды, а о поддержке Армении."Я благодарю Российскую Федерацию - президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина - за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу", - сказал Пашинян.На втором месте в списке международных партнеров, которым Пашинян выразил благодарность, оказались США, далее и.о. премьера назвал Францию. Кроме того, прозвучали слова благодарности ЕС, Ирану и Грузии, а также странам ОДКБ и ЕАЭС.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. По данным ЦИК, партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам подсчета голосов с 30% избирательных участков, набирая 58,52%, на втором месте блок "Армения" Кочаряна с 18,56%.
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россия, никол пашинян, михаил мишустин, владимир путин, армения, в мире
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении
Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина и Михаила Мишустина за поддержку Армении