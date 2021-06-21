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"Процветающая Армения" исключила коалицию с партией Пашиняна
"Процветающая Армения" исключила коалицию с партией Пашиняна - РИА Новости, 21.06.2021
"Процветающая Армения" исключила коалицию с партией Пашиняна
Партия "Процветающая Армения", по предварительным данным, преодолевающая барьер в Нацсобрание, исключает коалицию с партией "Гражданский договор" и.о. премьера... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T00:48
2021-06-21T00:48
2021-06-21T00:48
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Партия "Процветающая Армения", по предварительным данным, преодолевающая барьер в Нацсобрание, исключает коалицию с партией "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, заявил РИА Новости секретарь Арман Абовян.Всего в выборах участвовала 21 партия и 4 избирательных блока. При этом в Армении действует барьер в 5 процентов для партий и 7 - для блоков. По данным голосов с 168 из 2008 избирательных участков, в Нацсобрание проходят только три политические силы - партия и. о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" (61,7%), блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (17,66%) и партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%."Я озвучу позицию лидера нашей партии Гагика Царукяна, который сказал, что исключает коалицию с властью (Пашиняна)", - заявил Абовян РИА Новости.На уточняющий вопрос Абовян отметил, что имелась ввиду именно нынешняя власть под руководством и. о. премьер-министра Никола Пашиняна.О возможной коалиции с блоком "Армения" Абовян ответил, что "пока что не уполномочен делать какие-то заявления".
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никол пашинян, армения, в мире
"Процветающая Армения" исключила коалицию с партией Пашиняна
"Процветающая Армения" исключила коалицию с партией Пашиняна