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Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов
Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов - РИА Новости, 21.06.2021
Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов
Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца, а также не использовать для онлайн-покупок основную банковскую карту, чтобы... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:05
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца, а также не использовать для онлайн-покупок основную банковскую карту, чтобы защититься от мошенников, сообщила РИА Новости руководитель группы консалтинга одной из ведущих компаний в сфере информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова.На работе, по ее словам, при любом подозрении на мошеннические действия следует обращаться в IT-службу. Применять рабочий компьютер в личных целях Тутова не рекомендует. Дома же эксперт советует установить лицензионные программы и "не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок"."Уточните в своем банке, есть ли возможность выпустить виртуальную карту или закажите еще одну, куда будете класть ровно столько денег, сколько необходимо для текущих покупок в интернете. Полезно будет также привязать такую карту ко всем используемым сервисам: такси, аренда автомобилей/самокатов и аналогичным", - пояснила она.Кроме того, чтобы защититься от мошенников в интернете, "никогда, никому, ни при каких обстоятельствах" не следует сообщать реквизиты банковских карт. Также не рекомендуется переходить по ссылкам и открывать вложения из писем от неизвестного отправителя, скачивать файлы из незнакомых источников и использовать флэш-карты без предварительного сканирования антивирусом.
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россия, общество
Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов
06:05 21.06.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu

Эксперт считает, что пароль от аккаунтов в Сети нужно менять не реже раза в три месяца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца, а также не использовать для онлайн-покупок основную банковскую карту, чтобы защититься от мошенников, сообщила РИА Новости руководитель группы консалтинга одной из ведущих компаний в сфере информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова.
"У нас есть практически все инструменты, чтобы минимизировать потери при атаке мошенников. Главное — сделать эти инструменты рабочими… Регулярно, не реже одного раза в три месяца (нужно – ред.) менять пароли от учетных записей", - сказала Тутова.
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5 июня, 04:14
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На работе, по ее словам, при любом подозрении на мошеннические действия следует обращаться в IT-службу. Применять рабочий компьютер в личных целях Тутова не рекомендует. Дома же эксперт советует установить лицензионные программы и "не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок".
"Уточните в своем банке, есть ли возможность выпустить виртуальную карту или закажите еще одну, куда будете класть ровно столько денег, сколько необходимо для текущих покупок в интернете. Полезно будет также привязать такую карту ко всем используемым сервисам: такси, аренда автомобилей/самокатов и аналогичным", - пояснила она.
Кроме того, чтобы защититься от мошенников в интернете, "никогда, никому, ни при каких обстоятельствах" не следует сообщать реквизиты банковских карт. Также не рекомендуется переходить по ссылкам и открывать вложения из писем от неизвестного отправителя, скачивать файлы из незнакомых источников и использовать флэш-карты без предварительного сканирования антивирусом.
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