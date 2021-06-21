https://ria.ru/20210621/parol-1737836807.html

Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов

Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов - РИА Новости, 21.06.2021

Эксперт рассказала, как часто нужно менять пароль от аккаунтов

Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца, а также не использовать для онлайн-покупок основную банковскую карту, чтобы... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T06:05

2021-06-21T06:05

2021-06-21T06:05

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общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца, а также не использовать для онлайн-покупок основную банковскую карту, чтобы защититься от мошенников, сообщила РИА Новости руководитель группы консалтинга одной из ведущих компаний в сфере информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова.На работе, по ее словам, при любом подозрении на мошеннические действия следует обращаться в IT-службу. Применять рабочий компьютер в личных целях Тутова не рекомендует. Дома же эксперт советует установить лицензионные программы и "не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок"."Уточните в своем банке, есть ли возможность выпустить виртуальную карту или закажите еще одну, куда будете класть ровно столько денег, сколько необходимо для текущих покупок в интернете. Полезно будет также привязать такую карту ко всем используемым сервисам: такси, аренда автомобилей/самокатов и аналогичным", - пояснила она.Кроме того, чтобы защититься от мошенников в интернете, "никогда, никому, ни при каких обстоятельствах" не следует сообщать реквизиты банковских карт. Также не рекомендуется переходить по ссылкам и открывать вложения из писем от неизвестного отправителя, скачивать файлы из незнакомых источников и использовать флэш-карты без предварительного сканирования антивирусом.

https://ria.ru/20210605/parol-1735745208.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/parol-1599508020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество