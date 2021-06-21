https://ria.ru/20210621/oshibka-1737834727.html

Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией

Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией - РИА Новости, 21.06.2021

Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией

Запад совершил "роковую ошибку", поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории", пишет в своей статье колумнист немецкой Die... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T03:59

2021-06-21T03:59

2021-06-21T13:48

россия

фрэнсис фукуяма

нато

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в мире

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Запад совершил "роковую ошибку", поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории", пишет в своей статье колумнист немецкой Die Welt Михаэль Штюрмер.По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил "конец истории" – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго. "Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования" возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор."России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день", - выразил мнение колумнист.Как считает Штюрмер, "старые демоны" взяли свое, и на европейском континенте возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютно лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о "конце истории" в "роковой самообман". По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом данный шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.

https://ria.ru/20210617/evrosoyuz-1737421499.html

https://ria.ru/20210620/voyna-1737769593.html

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россия, фрэнсис фукуяма, нато, ссср, сша, в мире