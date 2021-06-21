https://ria.ru/20210621/oshibka-1737834727.html
Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией
Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией - РИА Новости, 21.06.2021
Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией
Запад совершил "роковую ошибку", поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории", пишет в своей статье колумнист немецкой Die... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:59
2021-06-21T03:59
2021-06-21T13:48
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Запад совершил "роковую ошибку", поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории", пишет в своей статье колумнист немецкой Die Welt Михаэль Штюрмер.По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил "конец истории" – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго. "Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования" возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор."России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день", - выразил мнение колумнист.Как считает Штюрмер, "старые демоны" взяли свое, и на европейском континенте возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютно лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о "конце истории" в "роковой самообман". По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом данный шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.
https://ria.ru/20210617/evrosoyuz-1737421499.html
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россия, фрэнсис фукуяма, нато, ссср, сша, в мире
Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией
03:59 21.06.2021 (обновлено: 13:48 21.06.2021)
Колумнист Die Welt рассказал о "роковой ошибке" Запада, связанной с Россией
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Запад совершил "роковую ошибку", поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы
о "конце истории", пишет в своей статье колумнист немецкой Die Welt
Михаэль Штюрмер.
По словам автора, после развала СССР
в США
распространилась идея о том, что наступил "конец истории" – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.
Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.
"Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования" возродилась Россия
, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу
и Прибалтику
в ЕС и НАТО
без учета мнения Москвы, написал автор.
"России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день", - выразил мнение колумнист.
Как считает Штюрмер, "старые демоны" взяли свое, и на европейском континенте возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютно лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.
Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о "конце истории" в "роковой самообман". По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом данный шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.