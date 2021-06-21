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Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+
Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 21.06.2021
Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+
Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:04
2021-06-21T03:04
россия
опек
александр новак
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак.Встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля.По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль - 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле - 5,76 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20210426/opek-1729995979.html
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россия, опек, александр новак, экономика
Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+
03:04 21.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Новак: предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, нет

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак.
"Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты - и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период. Мы это обсудим вместе с нашими коллегами. Сейчас конкретных предложений нет, мы будем вырабатывать ближе к встрече", - сказал он.
Встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля.
По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.
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При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле - 5,76 миллиона баррелей в сутки.
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