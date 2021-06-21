https://ria.ru/20210621/opek-1737834085.html

Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+

Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 21.06.2021

Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+

Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T03:04

2021-06-21T03:04

2021-06-21T03:04

россия

опек

александр новак

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122312_0:268:3024:1969_1920x0_80_0_0_6e2e247862744420354983691f5e0683.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак.Встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля.По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль - 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле - 5,76 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210426/opek-1729995979.html

https://ria.ru/20210402/opek-1603942905.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, опек, александр новак, экономика