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Комиссар ООН считает, что в России ограничивают право на критику
Комиссар ООН считает, что в России ограничивают право на критику - РИА Новости, 21.06.2021
Комиссар ООН считает, что в России ограничивают право на критику
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала ряд стран мира, где, по ее мнению, есть проблемы с соблюдением прав человека, упомянув Россию в РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:41
2021-06-21T15:41
россия
мишель бачелет
владимир путин
гаити
мексика
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала ряд стран мира, где, по ее мнению, есть проблемы с соблюдением прав человека, упомянув Россию в контексте "права людей выражать критические взгляды".Ранее Бачелет на открытии 47-й сессии Совета ООН по правам человека заявила об "ухудшении ситуации" в Белоруссии "из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций". Она также выразила обеспокоенность "продолжающимися сообщениями о серьезных нарушениях прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, заявив, что обсуждает с китайскими властями условия визита туда."В Российской Федерации меня встревожили недавние меры, которые еще больше подрывают право людей выражать критические взгляды и их способность принимать участие в парламентских выборах, запланированных на сентябрь", - также сказала Бачелет на открытии сессии, указав на принятый в РФ закон, запрещающий участвовать в выборах лицам, причастным к деятельности запрещенных экстремистских организаций.По ее словам, данное "законодательство &lt;...&gt; должно быть приведено в соответствие с международными нормами и стандартами в области прав человека", а "навешивание ярлыков" на людей и организации как на "экстремистов", "иностранных агентов" или "нежелательные организации" должно прекратиться.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что объявление организации иноагентом не прекращает ее деятельности, работа не запрещена. Он обращал внимание на аналогичные законы в других странах, в частности в США. При этом российский лидер указал, что "если организация имеет экстремистский характер, то это другая история".Комиссар ООН также заявила, что встревожена ростом насилия в отношении гражданского населения в Афганистане, выразила обеспокоенность сообщениями о нарушениях международного гуманитарного права в эфиопском районе Тыграй, оценив гуманитарную ситуации там как "ужасающую".Бачелет выразила обеспокоенность беспорядками в Гаити, связанными с разногласиями по поводу организации референдума по новой Конституции и выборов в сентябре. Она заявила также, что встревожена уровнем насилия, наблюдавшегося на выборах в Мексике. По ее словам, по меньшей мере 91 политик и член политических партий, в том числе 36 кандидатов на выборах, были убиты в течение избирательного периода, который начался в сентябре 2020 года.
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россия, мишель бачелет, владимир путин, гаити, мексика, оон, в мире
Комиссар ООН считает, что в России ограничивают право на критику
15:41 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Комиссар ООН считает, что в России ограничивается право на выражение "критических взглядов"

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала ряд стран мира, где, по ее мнению, есть проблемы с соблюдением прав человека, упомянув Россию в контексте "права людей выражать критические взгляды".
Ранее Бачелет на открытии 47-й сессии Совета ООН по правам человека заявила об "ухудшении ситуации" в Белоруссии "из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций". Она также выразила обеспокоенность "продолжающимися сообщениями о серьезных нарушениях прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, заявив, что обсуждает с китайскими властями условия визита туда.
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"В Российской Федерации меня встревожили недавние меры, которые еще больше подрывают право людей выражать критические взгляды и их способность принимать участие в парламентских выборах, запланированных на сентябрь", - также сказала Бачелет на открытии сессии, указав на принятый в РФ закон, запрещающий участвовать в выборах лицам, причастным к деятельности запрещенных экстремистских организаций.
По ее словам, данное "законодательство <...> должно быть приведено в соответствие с международными нормами и стандартами в области прав человека", а "навешивание ярлыков" на людей и организации как на "экстремистов", "иностранных агентов" или "нежелательные организации" должно прекратиться.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что объявление организации иноагентом не прекращает ее деятельности, работа не запрещена. Он обращал внимание на аналогичные законы в других странах, в частности в США. При этом российский лидер указал, что "если организация имеет экстремистский характер, то это другая история".
Комиссар ООН также заявила, что встревожена ростом насилия в отношении гражданского населения в Афганистане, выразила обеспокоенность сообщениями о нарушениях международного гуманитарного права в эфиопском районе Тыграй, оценив гуманитарную ситуации там как "ужасающую".
Бачелет выразила обеспокоенность беспорядками в Гаити, связанными с разногласиями по поводу организации референдума по новой Конституции и выборов в сентябре. Она заявила также, что встревожена уровнем насилия, наблюдавшегося на выборах в Мексике. По ее словам, по меньшей мере 91 политик и член политических партий, в том числе 36 кандидатов на выборах, были убиты в течение избирательного периода, который начался в сентябре 2020 года.
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РоссияМишель БачелетВладимир ПутинГаитиМексикаООНВ мире
 
 
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