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Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН
Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН - РИА Новости, 21.06.2021
Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии, в том числе из-за судебного... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:55
2021-06-21T13:55
мишель бачелет
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
оон
литва
в мире
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ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии, в том числе из-за судебного преследования правозащитников и журналистов."Ситуация в Белоруссии также продолжает ухудшаться из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций; рейды против гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов", - сказала Бачелет на открытии 47-й сессии Совета ООН по правам человека.Она также выразила сожаление в связи с тем, что белорусские власти приняли решение прекратить присутствие в Минске старшего советника Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Бачелет заявила, что эта должность обеспечивала важную точку взаимодействия и окно для сотрудничества.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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мишель бачелет, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, литва, в мире
Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН
13:55 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии, в том числе из-за судебного преследования правозащитников и журналистов.
"Ситуация в Белоруссии также продолжает ухудшаться из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций; рейды против гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов", - сказала Бачелет на открытии 47-й сессии Совета ООН по правам человека.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:18
Глава МИД Германии прокомментировал принятие новых санкций по Белоруссии
Она также выразила сожаление в связи с тем, что белорусские власти приняли решение прекратить присутствие в Минске старшего советника Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Бачелет заявила, что эта должность обеспечивала важную точку взаимодействия и окно для сотрудничества.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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В МИД Нидерландов оценили новые санкции против Белоруссии
 
Мишель БачелетКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияООНЛитваВ мире
 
 
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