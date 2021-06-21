Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН
Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии, в том числе из-за судебного преследования правозащитников и журналистов.
"Ситуация в Белоруссии также продолжает ухудшаться из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций; рейды против гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов", - сказала Бачелет на открытии 47-й сессии Совета ООН по правам человека.
Она также выразила сожаление в связи с тем, что белорусские власти приняли решение прекратить присутствие в Минске старшего советника Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Бачелет заявила, что эта должность обеспечивала важную точку взаимодействия и окно для сотрудничества.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.