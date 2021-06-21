https://ria.ru/20210621/oon-1737899431.html

Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН

Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН - РИА Новости, 21.06.2021

Ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается, заявили в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии, в том числе из-за судебного... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:55

2021-06-21T13:55

2021-06-21T13:55

мишель бачелет

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

оон

литва

в мире

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ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии, в том числе из-за судебного преследования правозащитников и журналистов."Ситуация в Белоруссии также продолжает ухудшаться из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций; рейды против гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов", - сказала Бачелет на открытии 47-й сессии Совета ООН по правам человека.Она также выразила сожаление в связи с тем, что белорусские власти приняли решение прекратить присутствие в Минске старшего советника Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Бачелет заявила, что эта должность обеспечивала важную точку взаимодействия и окно для сотрудничества.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737878406.html

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мишель бачелет, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, литва, в мире