https://ria.ru/20210621/onkologiya-1737834905.html
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени - РИА Новости, 21.06.2021
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени
Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:59
2021-06-21T03:59
2021-06-21T09:26
россия
онкология
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени. По словам медика, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен "синдром малых признаков". Речь идет, в частности, о потери веса, болевых ощущения, апатии и слабости.Дальнейшее развитие событий, отметил Пылеев, зависит от места локализации опухоли."Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", — сказал врач.Рак печени, также известный как гепатоцеллюлярная карцинома – злокачественное образование, возникающее из гепатоцитов и эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов.Начальные стадии образования опухоли могут иметь бессимптомный характер или маскироваться под иные заболевания.По утверждениям многочисленных эпидемиологических исследований основная роль в этиологии рака печени отводится вирусным факторам. В большинстве случаев опухоль формируется при наличии хронических воспалительных процессов в теле органа.
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россия, онкология
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени
03:59 21.06.2021 (обновлено: 09:26 21.06.2021)
Врач-онколог Пылев перечислил симптомы рака печени
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва"
несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака
печени.
По словам медика, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен "синдром малых признаков". Речь идет, в частности, о потери веса, болевых ощущения, апатии и слабости.
Дальнейшее развитие событий, отметил Пылеев, зависит от места локализации опухоли.
"Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", — сказал врач.
Рак печени, также известный как гепатоцеллюлярная карцинома – злокачественное образование, возникающее из гепатоцитов и эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов.
Начальные стадии образования опухоли могут иметь бессимптомный характер или маскироваться под иные заболевания.
По утверждениям многочисленных эпидемиологических исследований основная роль в этиологии рака печени отводится вирусным факторам. В большинстве случаев опухоль формируется при наличии хронических воспалительных процессов в теле органа.