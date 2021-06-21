Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/onkologiya-1737834905.html
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени - РИА Новости, 21.06.2021
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени
Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:59
2021-06-21T09:26
россия
онкология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149207/31/1492073142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3343804d578919e41104a2ab1bfb2cf.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени. По словам медика, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен "синдром малых признаков". Речь идет, в частности, о потери веса, болевых ощущения, апатии и слабости.Дальнейшее развитие событий, отметил Пылеев, зависит от места локализации опухоли."Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", — сказал врач.Рак печени, также известный как гепатоцеллюлярная карцинома – злокачественное образование, возникающее из гепатоцитов и эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов.Начальные стадии образования опухоли могут иметь бессимптомный характер или маскироваться под иные заболевания.По утверждениям многочисленных эпидемиологических исследований основная роль в этиологии рака печени отводится вирусным факторам. В большинстве случаев опухоль формируется при наличии хронических воспалительных процессов в теле органа.
https://ria.ru/20210612/rak-1736717386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/31/1492073142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283d26464eaf2093099b54c3bd85aced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, онкология
Онколог назвал "малые" симптомы рака печени
03:59 21.06.2021 (обновлено: 09:26 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк

Врач-онколог Пылев перечислил симптомы рака печени

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени.
По словам медика, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен "синдром малых признаков". Речь идет, в частности, о потери веса, болевых ощущения, апатии и слабости.
Дальнейшее развитие событий, отметил Пылеев, зависит от места локализации опухоли.
"Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", — сказал врач.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 04:23
Мясников назвал вид рака, который можно выявить по слезам
Рак печени, также известный как гепатоцеллюлярная карцинома – злокачественное образование, возникающее из гепатоцитов и эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов.
Начальные стадии образования опухоли могут иметь бессимптомный характер или маскироваться под иные заболевания.
По утверждениям многочисленных эпидемиологических исследований основная роль в этиологии рака печени отводится вирусным факторам. В большинстве случаев опухоль формируется при наличии хронических воспалительных процессов в теле органа.
 
РоссияОнкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
Лента новостейМолния