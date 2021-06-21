https://ria.ru/20210621/onkologiya-1737834905.html

Онколог назвал "малые" симптомы рака печени

Онколог назвал "малые" симптомы рака печени - РИА Новости, 21.06.2021

Онколог назвал "малые" симптомы рака печени

Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T03:59

2021-06-21T03:59

2021-06-21T09:26

россия

онкология

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врач-онколог Андрей Пылев назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени. По словам медика, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен "синдром малых признаков". Речь идет, в частности, о потери веса, болевых ощущения, апатии и слабости.Дальнейшее развитие событий, отметил Пылеев, зависит от места локализации опухоли."Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", — сказал врач.Рак печени, также известный как гепатоцеллюлярная карцинома – злокачественное образование, возникающее из гепатоцитов и эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов.Начальные стадии образования опухоли могут иметь бессимптомный характер или маскироваться под иные заболевания.По утверждениям многочисленных эпидемиологических исследований основная роль в этиологии рака печени отводится вирусным факторам. В большинстве случаев опухоль формируется при наличии хронических воспалительных процессов в теле органа.

https://ria.ru/20210612/rak-1736717386.html

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россия, онкология