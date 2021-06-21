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В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны - РИА Новости, 21.06.2021
В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
Омского оперативника будут судить за разглашение гостайны, он рассказал о результатах розыска, сообщили РИА Новости в областном управлении ФСБ. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:24
2021-06-21T08:24
2021-06-21T12:08
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ОМСК, 21 июн — РИА Новости. Омского оперативника будут судить за разглашение гостайны, он рассказал о результатах розыска, сообщили РИА Новости в областном управлении ФСБ.По данным УФСБ, в январе 2020 года старший оперуполномоченный Константин Васильев за вознаграждение раскрыл жительнице Омска сведения, составляющие государственную тайну. Полицейский сообщил омичке результаты оперативно-разыскных мероприятий (под грифом "секретно"), пообещав, что ее дочь не привлекут к уголовной ответственности.Служащему грозит до четырех лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").Ранее, как отметили в УФСБ, Константин Васильев фигурировал в другом уголовном деле, по которому ему уже вынесли приговор. По версии следствия, он вместе с коллегой согласился посодействовать в прекращении уголовного дела за взятку в полтора миллиона рублей. Полицейских взяли с поличным, на минувшей неделе оперативника и его коллегу признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере. Суд назначил фигурантам по три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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россия, омская область, омск, происшествия
В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:24 21.06.2021 (обновлено: 12:08 21.06.2021)
Омского оперативника будут судить за разглашение гостайны, он рассказал о результатах розыска
ОМСК, 21 июн — РИА Новости. Омского оперативника будут судить за разглашение гостайны, он рассказал о результатах розыска, сообщили РИА Новости в областном управлении ФСБ.
По данным УФСБ, в январе 2020 года старший оперуполномоченный Константин Васильев за вознаграждение раскрыл жительнице Омска
сведения, составляющие государственную тайну.
Полицейский сообщил омичке результаты оперативно-разыскных мероприятий (под грифом "секретно"), пообещав, что ее дочь не привлекут к уголовной ответственности.
Служащему грозит до четырех лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
Ранее, как отметили в УФСБ, Константин Васильев фигурировал в другом уголовном деле, по которому ему уже вынесли приговор. По версии следствия, он вместе с коллегой согласился посодействовать в прекращении уголовного дела за взятку в полтора миллиона рублей. Полицейских взяли с поличным, на минувшей неделе оперативника и его коллегу признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере. Суд назначил фигурантам по три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.