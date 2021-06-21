https://ria.ru/20210621/omsk-1737842139.html

В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны

В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны - РИА Новости, 21.06.2021

В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны

Омского оперативника будут судить за разглашение гостайны, он рассказал о результатах розыска, сообщили РИА Новости в областном управлении ФСБ. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:24

2021-06-21T08:24

2021-06-21T12:08

россия

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 21 июн — РИА Новости. Омского оперативника будут судить за разглашение гостайны, он рассказал о результатах розыска, сообщили РИА Новости в областном управлении ФСБ.По данным УФСБ, в январе 2020 года старший оперуполномоченный Константин Васильев за вознаграждение раскрыл жительнице Омска сведения, составляющие государственную тайну. Полицейский сообщил омичке результаты оперативно-разыскных мероприятий (под грифом "секретно"), пообещав, что ее дочь не привлекут к уголовной ответственности.Служащему грозит до четырех лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").Ранее, как отметили в УФСБ, Константин Васильев фигурировал в другом уголовном деле, по которому ему уже вынесли приговор. По версии следствия, он вместе с коллегой согласился посодействовать в прекращении уголовного дела за взятку в полтора миллиона рублей. Полицейских взяли с поличным, на минувшей неделе оперативника и его коллегу признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере. Суд назначил фигурантам по три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

https://ria.ru/20200709/1574127301.html

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россия, омская область, омск, происшествия