https://ria.ru/20210621/ogranicheniya-1737919440.html

Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений

Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений - РИА Новости, 21.06.2021

Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений

Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:22

2021-06-21T15:22

2021-06-21T16:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Мы мониторим ситуацию, естественно, каждый день. Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль, я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией, если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения", - сказала Стригункова журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737891339.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье)