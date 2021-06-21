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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/ogranicheniya-1737919440.html
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений - РИА Новости, 21.06.2021
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений
Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:22
2021-06-21T16:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Мы мониторим ситуацию, естественно, каждый день. Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль, я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией, если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения", - сказала Стригункова журналистам в понедельник.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений
15:22 21.06.2021 (обновлено: 16:08 21.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image / Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image /

Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений из-за распространения COVID

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
"Мы мониторим ситуацию, естественно, каждый день. Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль, я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией, если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения", - сказала Стригункова журналистам в понедельник.
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
13:09Новости Подмосковья
В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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