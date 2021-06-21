https://ria.ru/20210621/ogranicheniya-1737919440.html
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений - РИА Новости, 21.06.2021
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений
Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:22
2021-06-21T15:22
2021-06-21T16:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571507972_0:77:820:538_1920x0_80_0_0_cdd96b58920a6e5f708e5c7c8bbb4185.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья будут думать про следующие ограничения, если распространение новой коронавирусной инфекции не будет взято под контроль, заявила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Мы мониторим ситуацию, естественно, каждый день. Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль, я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией, если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения", - сказала Стригункова журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737891339.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571507972_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_2d92de208edee43ffc3f410de46fd620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений
15:22 21.06.2021 (обновлено: 16:08 21.06.2021)
Власти Подмосковья прокомментировали возможность новых ограничений из-за распространения COVID