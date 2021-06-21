https://ria.ru/20210621/ogranicheniya-1737885459.html

В Липецкой области ограничили посещение лесов

В Липецкой области ограничили посещение лесов - РИА Новости, 21.06.2021

В Липецкой области ограничили посещение лесов

Власти Липецкой области в связи с установившейся сухой погодой и повышенной вероятностью возникновения пожаров ввели временные ограничения пребывания граждан в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:44

2021-06-21T12:44

2021-06-21T12:44

липецкая область

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области в связи с установившейся сухой погодой и повышенной вероятностью возникновения пожаров ввели временные ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 18 июня по 8 июля 2021 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Липецкой области организовано патрулирование территории вблизи областного центра, занятой городскими лесами для ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.Артамонов отметил, что также организовано патрулирование населенных пунктов добровольными пожарными. Кроме того, патрули будут контролировать садоводческие и огороднические товарищества. Особое внимание уделяется информированию населения о мерах пожарной безопасности, активизации противопожарной пропаганды, выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч рублей до полумиллиона. "Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан", –сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210615/piknik-1737114310.html

липецкая область

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игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область