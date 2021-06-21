https://ria.ru/20210621/obstrel-1737987699.html
ДНР призвала ОБСЕ провести расследование гибели ополченцев
ДНР призвала ОБСЕ провести расследование гибели ополченцев - РИА Новости, 21.06.2021
ДНР призвала ОБСЕ провести расследование гибели ополченцев
МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики направил ноту в адрес миссии ОБСЕ с требованием расследовать гибель и ранения ополченцев на окраине Донецка РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:53
2021-06-21T22:53
2021-06-21T22:53
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики направил ноту в адрес миссии ОБСЕ с требованием расследовать гибель и ранения ополченцев на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.Ранее в ДНР заявили, что в понедельник в результате обстрела со стороны украинских силовиков на окраине Донецка погибли четверо и были ранены пятеро ополченцев."Нами была направлена официальная нота в адрес СММ ОБСЕ с требованием проведения полноценного разбирательства произошедшего с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности виновных", - говорится в сообщении МИД ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, в мире
ДНР призвала ОБСЕ провести расследование гибели ополченцев
ДНР призвала ОБСЕ провести расследование гибели ополченцев после обстрела ВСУ