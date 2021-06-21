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Захарова оценила реакцию ОБСЕ на закрытие каналов на русском на Украине
Захарова оценила реакцию ОБСЕ на закрытие каналов на русском на Украине - РИА Новости, 21.06.2021
Захарова оценила реакцию ОБСЕ на закрытие каналов на русском на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение тем, что генсекретарь ОБСЕ не в курсе ситуации с закрытием русскоязычных каналов на Украине. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:59
2021-06-21T18:59
россия
обсе
мария захарова
хельга шмид
вена
киев
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение тем, что генсекретарь ОБСЕ не в курсе ситуации с закрытием русскоязычных каналов на Украине."Оказалось, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не в курсе о том, что на Украине закрыли русскоязычные каналы. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве. То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Как же обсешники мониторят ситуацию в этой стране, пишут доклады, делают заключения о свободе слова, если не в курсе событий? А так же, как и следят за Крымом. Видимо, "со слов больного", как говорится, - опираясь на данные киевского режима", - добавила представитель МИД.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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россия, обсе, мария захарова, хельга шмид, вена, киев, в мире
Захарова оценила реакцию ОБСЕ на закрытие каналов на русском на Украине
18:59 21.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова оценила реакцию ОБСЕ на закрытие русскоязычных каналов на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение тем, что генсекретарь ОБСЕ не в курсе ситуации с закрытием русскоязычных каналов на Украине.
"Оказалось, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не в курсе о том, что на Украине закрыли русскоязычные каналы. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве. То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Как же обсешники мониторят ситуацию в этой стране, пишут доклады, делают заключения о свободе слова, если не в курсе событий? А так же, как и следят за Крымом. Видимо, "со слов больного", как говорится, - опираясь на данные киевского режима", - добавила представитель МИД.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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