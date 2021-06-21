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Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга - РИА Новости, 21.06.2021
Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
Потеря обоняния при COVID-19 происходит из-за разрушения серого вещества мозга, выяснили ученые из Оксфордского университета. Исследование опубликовано на... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:28
2021-06-21T16:28
2021-06-21T17:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
оксфордский университет
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Потеря обоняния при COVID-19 происходит из-за разрушения серого вещества мозга, выяснили ученые из Оксфордского университета. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv.Авторы работы проанализировали данные обследований 394 человек, перенесших коронавирус с октября 2020-го по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после. Данные сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, не болевших COVID-19. При этом учитывались такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления. "Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — заявили ученые.У здоровых участников исследования никаких изменений не было. Чтобы проверить выводы, специалисты сопоставили данные по госпитализированным пациентам с переболевшими COVID-19 дома — значимых различий не выявили. При этом у тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионах гиппокампа. Все эти области тоже связаны с памятью и формированием эмоций.Ученые рекомендовали перенесшим коронавирус не пренебрегать своевременными обследованиями, поскольку даже в легкой форме инфекция способна спровоцировать поражения мозга.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, оксфордский университет, в мире
Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28 21.06.2021 (обновлено: 17:08 21.06.2021)
Ученые из Оксфорда объяснили, почему зараженные коронавирусом теряют обоняние
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Потеря обоняния при COVID-19 происходит из-за разрушения серого вещества мозга, выяснили ученые из Оксфордского университета
. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv
.
Авторы работы проанализировали данные обследований 394 человек, перенесших коронавирус с октября 2020-го по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после. Данные сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, не болевших COVID-19. При этом учитывались такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.
"Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — заявили ученые.
У здоровых участников исследования никаких изменений не было.
Чтобы проверить выводы, специалисты сопоставили данные по госпитализированным пациентам с переболевшими COVID-19 дома — значимых различий не выявили. При этом у тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионах гиппокампа. Все эти области тоже связаны с памятью и формированием эмоций.
Ученые рекомендовали перенесшим коронавирус не пренебрегать своевременными обследованиями, поскольку даже в легкой форме инфекция способна спровоцировать поражения мозга.