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Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга

Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга - РИА Новости, 21.06.2021

Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга

Потеря обоняния при COVID-19 происходит из-за разрушения серого вещества мозга, выяснили ученые из Оксфордского университета. Исследование опубликовано на... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:28

2021-06-21T16:28

2021-06-21T17:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

оксфордский университет

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Потеря обоняния при COVID-19 происходит из-за разрушения серого вещества мозга, выяснили ученые из Оксфордского университета. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv.Авторы работы проанализировали данные обследований 394 человек, перенесших коронавирус с октября 2020-го по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после. Данные сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, не болевших COVID-19. При этом учитывались такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления. "Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — заявили ученые.У здоровых участников исследования никаких изменений не было. Чтобы проверить выводы, специалисты сопоставили данные по госпитализированным пациентам с переболевшими COVID-19 дома — значимых различий не выявили. При этом у тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионах гиппокампа. Все эти области тоже связаны с памятью и формированием эмоций.Ученые рекомендовали перенесшим коронавирус не пренебрегать своевременными обследованиями, поскольку даже в легкой форме инфекция способна спровоцировать поражения мозга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оксфордский университет, в мире