https://ria.ru/20210621/npo-1737965547.html

Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College

Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College - РИА Новости, 21.06.2021

Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College

Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации Bard College нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:53

2021-06-21T19:53

2021-06-21T20:46

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации Bard College нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ведомстве посчитали, что деятельность этой образовательной НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.О принятом решении уведомили Минюст. Теперь Bard College* включат в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф