https://ria.ru/20210621/npo-1737965547.html
Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College
Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College - РИА Новости, 21.06.2021
Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College
Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации Bard College нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:53
2021-06-21T19:53
2021-06-21T20:46
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации Bard College нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ведомстве посчитали, что деятельность этой образовательной НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.О принятом решении уведомили Минюст. Теперь Bard College* включат в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html
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россия, генеральная прокуратура рф
Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College
19:53 21.06.2021 (обновлено: 20:46 21.06.2021)
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской НПО Bard College