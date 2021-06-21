https://ria.ru/20210621/nornikel-1737906562.html

Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"

Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля" - РИА Новости, 21.06.2021

Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:25

2021-06-21T14:25

2021-06-21T14:25

россия

интеррос

владимир потанин

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным."Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.

https://ria.ru/20210310/ekologiya-1600651914.html

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2021

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россия, интеррос, владимир потанин, дмитрий песков, владимир путин, экономика