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Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"
Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля" - РИА Новости, 21.06.2021
Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:25
2021-06-21T14:25
россия
интеррос
владимир потанин
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным."Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.
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россия, интеррос, владимир потанин, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"
14:25 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля" и реализации обязательств в соцсфере

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным.
"Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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