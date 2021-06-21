https://ria.ru/20210621/neispravnosti-1737837577.html
"Ъ": Минэкономразвития потребовало сократить список поломок автомобилей
"Ъ": Минэкономразвития потребовало сократить список поломок автомобилей - РИА Новости, 21.06.2021
"Ъ": Минэкономразвития потребовало сократить список поломок автомобилей
Министерство экономического развития не поддержало проект МВД о расширении перечня технических неисправностей, за выявление которых штрафуют автомобилистов,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:32
2021-06-21T06:32
2021-06-21T11:50
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство экономического развития не поддержало проект МВД о расширении перечня технических неисправностей, за выявление которых штрафуют автомобилистов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заключение ведомства.Оно сочло необоснованным наказание за нефункционирующую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар.Такие поломки, как утверждают в министерстве, напрямую не создают угрозу безопасности дорожного движения. Отдельные положения проекта документа избыточны и вызывают "необоснованные расходы", заключило ведомство. МВД готово доработать список.В конце апреля стало известно, что ГИБДД разработало проект дополнений к Правилам дорожного движения.Госавтоинспекция хотела значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспекторы оформляют протокол по статье 12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав).
https://ria.ru/20210421/shtrafy-1729204795.html
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россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
"Ъ": Минэкономразвития потребовало сократить список поломок автомобилей
06:32 21.06.2021 (обновлено: 11:50 21.06.2021)
"Ъ": Минэкономразвития потребовало от МВД сократить перечень неисправностей автомобилей