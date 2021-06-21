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Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 49 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 49 человек - РИА Новости, 21.06.2021

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 49 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 49 человек, у всех в основном легкие травмы, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:44

2021-06-21T20:44

2021-06-21T20:54

подтопление на востоке крыма

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 49 человек, у всех в основном легкие травмы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 43 человека, один погиб, одна женщина пропали без вести."Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу по состоянию на сегодняшний момент с травмами, но все в основном с легкими степени тяжести и одна женщина пропала без вести", - сказала Павленко в эфире телеканала "Россия-24"Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, ялта, происшествия