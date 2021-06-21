https://ria.ru/20210621/navodnenie-1737883002.html

Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму

Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму - РИА Новости, 21.06.2021

Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:37

2021-06-21T12:37

2021-06-21T13:56

подтопление на востоке крыма

россия

сергей аксенов (политик)

керчь

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

ялта

республика крым

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что по указанию российского лидера глава республики Сергей Аксенов будет "самым активным образом принимать решение в этих работах".Помимо этого, Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку и принять меры для экстренной ликвидации последствий.Обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических мер займется вице-премьер Татьяна Голикова.По словам Пескова, Крым получит масштабную экстренную помощь от федерального центра.Как сообщили в Минобороны, военное ведомство в 14 раз увеличило группировку на полуострове для помощи крымчанам, пострадавшим от наводнения. Сейчас для помощи населению задействованы около 21 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.В регионе объявили штормовое предупреждение, на полуостров надвигаются новые дожди.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/navodnenie-1737820579.html

россия

керчь

ялта

республика крым

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подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, ялта, республика крым, происшествия