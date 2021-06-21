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Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму
Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму - РИА Новости, 21.06.2021
Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:37
2021-06-21T13:56
подтопление на востоке крыма
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
ялта
республика крым
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что по указанию российского лидера глава республики Сергей Аксенов будет "самым активным образом принимать решение в этих работах".Помимо этого, Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку и принять меры для экстренной ликвидации последствий.Обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических мер займется вице-премьер Татьяна Голикова.По словам Пескова, Крым получит масштабную экстренную помощь от федерального центра.Как сообщили в Минобороны, военное ведомство в 14 раз увеличило группировку на полуострове для помощи крымчанам, пострадавшим от наводнения. Сейчас для помощи населению задействованы около 21 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.В регионе объявили штормовое предупреждение, на полуостров надвигаются новые дожди.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/navodnenie-1737820579.html
россия
керчь
ялта
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подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, ялта, республика крым, происшествия
Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму
12:37 21.06.2021 (обновлено: 13:56 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления в Ялте после ливней
Подтопления в Ялте после ливней - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Путин поручил Шойгу и Зиничеву нарастить силы для ликвидации последствий наводнения в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что по указанию российского лидера глава республики Сергей Аксенов будет "самым активным образом принимать решение в этих работах".
Помимо этого, Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку и принять меры для экстренной ликвидации последствий.
Обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических мер займется вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Пескова, Крым получит масштабную экстренную помощь от федерального центра.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Как сообщили в Минобороны, военное ведомство в 14 раз увеличило группировку на полуострове для помощи крымчанам, пострадавшим от наводнения. Сейчас для помощи населению задействованы около 21 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.
В регионе объявили штормовое предупреждение, на полуостров надвигаются новые дожди.
Автомобили на затопленной улице Ялты - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 21:37В России
В Ялте обновили данные о пострадавших после наводнения
 
Подтопление на востоке КрымаРоссияСергей Аксенов (политик)КерчьДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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