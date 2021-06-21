Кулеба упрекнул НАТО за бездействие в вопросе вступления Украины в альянс
02:10 21.06.2021 (обновлено: 02:12 21.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Глава МИД Украины Кулеба упрекнул НАТО за бездействие в вопросе вступления Украины в альянс
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс ничего не сделал с 2008 года для того, чтобы Украина могла стать его членом, и на последнем саммите НАТО сроки присоединения названы не были, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
"На недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украина станет членом НАТО. Президент Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона в том, что НАТО не дало ни единого намека на сроки этого процесса", - заявил Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.
Он отметил, что еще в 2008 году альянс заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем. И на том же саммите, отметил он, лидеры стран поручили главам МИД рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по вступлению в организацию.
"Если вы спросите меня, что с 2008 года было сделано НАТО для достижения этого, для реализации решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни единого шага, чтобы осуществить это решение", - подчеркнул глава МИД Украины.
Министр добавил, что все дело в сроках и в признании со стороны альянса, что Украина "многого достигла на пути реформ".
"Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. И вот мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий у вас", - отметил Кулеба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.