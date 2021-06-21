https://ria.ru/20210621/narkotiki-1737899009.html

В Средиземном море задержали яхту с шестью тоннами гашиша

В Средиземном море задержали яхту с шестью тоннами гашиша - РИА Новости, 21.06.2021

В Средиземном море задержали яхту с шестью тоннами гашиша

Правоохранительные органы ряда европейских стран проводят совместную операцию, в ходе которой в Средиземном море, недалеко от итальянского острова Сардиния,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:54

2021-06-21T13:54

2021-06-21T13:54

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италия

испания

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МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы ряда европейских стран проводят совместную операцию, в ходе которой в Средиземном море, недалеко от итальянского острова Сардиния, задержана яхта с шестью тоннами гашиша, сообщила Национальная полиция Испании.Задержаны три члена экипажа – граждане Болгарии.Расследование началось после того, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью уведомило о существовании преступной болгарской группировки, которая, по его данным, приобретала парусники в Турции и использовала их для переправки наркотиков – гашиша и кокаина.Правоохранительные органы установили, что существуют два подобных судна. Одно из них, установили следователи, вышло из турецкого порта Фетхие, недалеко от испанского города Аликанте оно осталось без горючего. Два члена организации прилетели в этот город и снабдили топливом парусник с другого судна.Полицейская операция по задержанию парусника и членов экипажа проходила недалеко от итальянского острова Сардиния, правоохранительные органы наблюдают еще за несколькими судами, которые могут иметь отношение к этой организации.В операции участвуют правоохранительные органы Испании, Великобритании, Италии, Болгарии.

https://ria.ru/20200307/1568289209.html

https://ria.ru/20210511/konfiskatsiya-1731776341.html

аликанте

италия

испания

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аликанте, италия, испания, в мире