https://ria.ru/20210621/nabiullina-1737844407.html

Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики

Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики - РИА Новости, 21.06.2021

Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики

Денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике; если напечатать и раздать деньги, он вырастет, а предложение — нет, что только... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:00

2021-06-21T09:00

2021-06-21T11:07

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике; если напечатать и раздать деньги, он вырастет, а предложение — нет, что только разгонит инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".Она также отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений и, как следствие, накачивание экономики деньгами привело бы к скачку инфляции. По ее словам, это "точно были бы двузначные цифры". В таком случае, рассуждает глава ЦБ, упал бы курс рубля, потому что люди стали бы выводить сбережения в валюту. Вдобавок, бизнес перестал бы инвестировать в развитие, потому что предпринимателям важна предсказуемость для долгосрочного планирования.В развитых странах такой сценарий не развивается, поскольку инфляционные ожидания и людей и бизнеса "заякорены" — они привыкли, что цены не растут, у людей накопился опыт, доверие к властям, поэтому никто не бежит в магазины при ценовых колебаниях, добавила Набиуллина."Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму", — пояснила она.По словам главы ЦБ, если в развитых странах будет высокая инфляция, то они тоже начнут повышать ставки. В то же время для них такая политика чревата проблемами: у них накоплены большие долги, стоимость обслуживания которых резко вырастет.

https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736447001.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика