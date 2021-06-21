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Мясников рассказал, каких врачей следует опасаться
Мясников рассказал, каких врачей следует опасаться - РИА Новости, 21.06.2021
Мясников рассказал, каких врачей следует опасаться
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал остерегаться докторов, которые соглашаются со всеми просьбами пациента. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:29
2021-06-21T13:11
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал остерегаться докторов, которые соглашаются со всеми просьбами пациента.По его словам, грамотный специалист должен уметь говорить больному "нет", поскольку иногда согласие на исследование, например рентген или МРТ, приводит к путанице при лечении и наносит вред здоровью. Рекомендации вроде "давайте на всякий случай" недопустимы, но если врач решил не выдавать направление или не выписывать лекарство, он обязан объяснить отказ, считает медик."Вы, доктора, должны принимать свое решение и доносить его до больного. А вы, пациенты, должны принимать это. Опасайтесь докторов, которые на все отвечают "да", — предупредил он.Мясников также опроверг мнение о том, что врач, не проявляющий эмоций, будет плохо лечить: если доктор начнет сопереживать пациенту, он совершит недопустимые ошибки. "Переживать он будет потом. И вы поверьте, он всегда переживает. Мы помним каждого пациента, которого неправильно лечили или потеряли. Я помню всех до единого", — подытожил он.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
Мясников рассказал, каких врачей следует опасаться
12:29 21.06.2021 (обновлено: 13:11 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доктор Мясников рассказал о врачах, которых надо опасаться

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал остерегаться докторов, которые соглашаются со всеми просьбами пациента.
По его словам, грамотный специалист должен уметь говорить больному "нет", поскольку иногда согласие на исследование, например рентген или МРТ, приводит к путанице при лечении и наносит вред здоровью. Рекомендации вроде "давайте на всякий случай" недопустимы, но если врач решил не выдавать направление или не выписывать лекарство, он обязан объяснить отказ, считает медик.
"Вы, доктора, должны принимать свое решение и доносить его до больного. А вы, пациенты, должны принимать это. Опасайтесь докторов, которые на все отвечают "да", — предупредил он.
Мясников также опроверг мнение о том, что врач, не проявляющий эмоций, будет плохо лечить: если доктор начнет сопереживать пациенту, он совершит недопустимые ошибки. "Переживать он будет потом. И вы поверьте, он всегда переживает. Мы помним каждого пациента, которого неправильно лечили или потеряли. Я помню всех до единого", — подытожил он.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 15:38
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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