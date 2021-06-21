https://ria.ru/20210621/murmansk-1737843431.html
В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021
В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
Власти Мурманской области вводят ряд новых ограничений из-за распространения коронавируса, в том числе запрещают массовые мероприятия, закрывают учреждения... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:51
2021-06-21T08:51
2021-06-21T09:00
андрей чибис
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят ряд новых ограничений из-за распространения коронавируса, в том числе запрещают массовые мероприятия, закрывают учреждения культуры, работа фудкортов будет разрешена только навынос, а заселиться в гостиницы можно будет при наличии справки о наличии антител или о вакцинации, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."По состоянию на воскресенье более 100 человек заболели коронавирусом. Помимо увеличения количества заболевших, мы видим, что новый штамм вируса значительно "помолодел", все больше людей болеют в тяжелой форме. Количества людей, которые привились, которые переболели и сохранили антитела, недостаточно, чтобы защитить наших жителей от пандемии", - сказал Чибис.В связи с ростом заболеваемости власти региона приняли решение ввести ряд ограничений, которые будут действовать "до особого распоряжения"."С 23 июня фудкорты в торговых центрах работают только в формате еды навынос и в режиме курьерской доставки. Прекращается деятельность детских игровых комнат, наполняемость кинотеатров сокращается до 50%", - сообщил губернатор.Он также отметил, что со вторника отменяется проведение всех массовых, культурных и иных мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. "Все запланированные дни поселков, городов, день молодежи, регата в Кандалакше - мы вынуждены отменить. Мы временно вынуждены закрыть работу учреждений культуры - театры, филармония, домов культуры", - добавил Чибис.С 22 июня всем работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в служебные командировки, за исключением случаев, требующих особой необходимости. Всем работодателям рекомендуется также предоставлять дополнительные дни отдыха в день вакцинации и на следующий день. Кроме того, с 26 июня заселение в гостиницы разрешается только при наличии сертификата, справки о наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус.
https://ria.ru/20210620/taktika-1737822961.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурманская область
В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
08:51 21.06.2021 (обновлено: 09:00 21.06.2021)
В Мурманской области усилят ограничительные меры по коронавирусу
МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости.
Власти Мурманской области
вводят ряд новых ограничений из-за распространения коронавируса, в том числе запрещают массовые мероприятия, закрывают учреждения культуры, работа фудкортов будет разрешена только навынос, а заселиться в гостиницы можно будет при наличии справки о наличии антител или о вакцинации, сообщил губернатор Андрей Чибис
на оперативном совещании в понедельник.
"По состоянию на воскресенье более 100 человек заболели коронавирусом. Помимо увеличения количества заболевших, мы видим, что новый штамм вируса значительно "помолодел", все больше людей болеют в тяжелой форме. Количества людей, которые привились, которые переболели и сохранили антитела, недостаточно, чтобы защитить наших жителей от пандемии", - сказал Чибис.
В связи с ростом заболеваемости власти региона приняли решение ввести ряд ограничений, которые будут действовать "до особого распоряжения".
"С 23 июня фудкорты в торговых центрах работают только в формате еды навынос и в режиме курьерской доставки. Прекращается деятельность детских игровых комнат, наполняемость кинотеатров сокращается до 50%", - сообщил губернатор.
Он также отметил, что со вторника отменяется проведение всех массовых, культурных и иных мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. "Все запланированные дни поселков, городов, день молодежи, регата в Кандалакше
- мы вынуждены отменить. Мы временно вынуждены закрыть работу учреждений культуры - театры, филармония, домов культуры", - добавил Чибис.
С 22 июня всем работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в служебные командировки, за исключением случаев, требующих особой необходимости. Всем работодателям рекомендуется также предоставлять дополнительные дни отдыха в день вакцинации и на следующий день. Кроме того, с 26 июня заселение в гостиницы разрешается только при наличии сертификата, справки о наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус.