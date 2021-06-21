https://ria.ru/20210621/murmansk-1737843431.html

В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу

В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021

В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу

Власти Мурманской области вводят ряд новых ограничений из-за распространения коронавируса, в том числе запрещают массовые мероприятия, закрывают учреждения... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:51

2021-06-21T08:51

2021-06-21T09:00

андрей чибис

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коронавирус covid-19

мурманская область

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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят ряд новых ограничений из-за распространения коронавируса, в том числе запрещают массовые мероприятия, закрывают учреждения культуры, работа фудкортов будет разрешена только навынос, а заселиться в гостиницы можно будет при наличии справки о наличии антител или о вакцинации, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."По состоянию на воскресенье более 100 человек заболели коронавирусом. Помимо увеличения количества заболевших, мы видим, что новый штамм вируса значительно "помолодел", все больше людей болеют в тяжелой форме. Количества людей, которые привились, которые переболели и сохранили антитела, недостаточно, чтобы защитить наших жителей от пандемии", - сказал Чибис.В связи с ростом заболеваемости власти региона приняли решение ввести ряд ограничений, которые будут действовать "до особого распоряжения"."С 23 июня фудкорты в торговых центрах работают только в формате еды навынос и в режиме курьерской доставки. Прекращается деятельность детских игровых комнат, наполняемость кинотеатров сокращается до 50%", - сообщил губернатор.Он также отметил, что со вторника отменяется проведение всех массовых, культурных и иных мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. "Все запланированные дни поселков, городов, день молодежи, регата в Кандалакше - мы вынуждены отменить. Мы временно вынуждены закрыть работу учреждений культуры - театры, филармония, домов культуры", - добавил Чибис.С 22 июня всем работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в служебные командировки, за исключением случаев, требующих особой необходимости. Всем работодателям рекомендуется также предоставлять дополнительные дни отдыха в день вакцинации и на следующий день. Кроме того, с 26 июня заселение в гостиницы разрешается только при наличии сертификата, справки о наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус.

https://ria.ru/20210620/taktika-1737822961.html

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