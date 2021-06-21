Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/more-1737912131.html
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море
Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:53
2021-06-21T15:04
обсе
хельга шмид
мид украины
нато
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737550059_0:83:3078:1814_1920x0_80_0_0_6d118c3f9d17942d40b462b7e8f6841e.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ukraina-1737853295.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737550059_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_56f3a74c91ed623def8416501dfed629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, хельга шмид, мид украины, нато, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, в мире
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море
14:53 21.06.2021 (обновлено: 15:04 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Лавров рассказал, что обсудит с турецкими коллегами заявления Украины о взаимодействии на море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
Американские военные во время учений на Яворивском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
10:06В мире
Кулеба потребовал от НАТО хотя бы "намека" на вступление Украины в альянс
 
ОБСЕХельга ШмидМИД УкраиныНАТОРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
Лента новостейМолния