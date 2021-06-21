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Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море

Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море - РИА Новости, 21.06.2021

Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море

Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:53

2021-06-21T14:53

2021-06-21T15:04

обсе

хельга шмид

мид украины

нато

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ukraina-1737853295.html

россия

турция

украина

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обсе, хельга шмид, мид украины, нато, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, в мире