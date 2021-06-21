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Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море
Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:53
2021-06-21T14:53
2021-06-21T15:04
обсе
хельга шмид
мид украины
нато
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сергей лавров
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турция
украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия планирует в скором времени провести консультации с Турцией, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ukraina-1737853295.html
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обсе, хельга шмид, мид украины, нато, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, в мире
Лавров оценил планы Украины усилить сотрудничество с Турцией на море
14:53 21.06.2021 (обновлено: 15:04 21.06.2021)
Лавров рассказал, что обсудит с турецкими коллегами заявления Украины о взаимодействии на море