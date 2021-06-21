https://ria.ru/20210621/miting-1737965270.html

Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване

Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване - РИА Новости, 21.06.2021

Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване

Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна собрались в понедельник на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:33

2021-06-21T19:33

2021-06-21T20:06

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна собрались в понедельник на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Они заполнили всю площадь Республики и прилегающие улицы, правда, группы людей стоят неплотно. Многие держат флаги Армении, дудят в пластмассовые дудки. В ближайшее время ожидается выступление самого Пашиняна.На площадь также стянуты значительные силы полиции.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/pashinyan-1737850163.html

https://ria.ru/20210621/vybory-1737962373.html

ереван

армения

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Сторонники Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна, партия которого, по данным ЦИК, почти с 54% побеждает на парламентских выборах, собрались в понедельник на митинг на площади Республики в центре Еревана. В ближайшее время ожидается выступление самого Пашиняна. 2021-06-21T19:33 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, армения, в мире