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Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване
Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване - РИА Новости, 21.06.2021
Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване
Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна собрались в понедельник на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:33
2021-06-21T20:06
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна собрались в понедельник на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Они заполнили всю площадь Республики и прилегающие улицы, правда, группы людей стоят неплотно. Многие держат флаги Армении, дудят в пластмассовые дудки. В ближайшее время ожидается выступление самого Пашиняна.На площадь также стянуты значительные силы полиции.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/pashinyan-1737850163.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сторонники Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана
Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна, партия которого, по данным ЦИК, почти с 54% побеждает на парламентских выборах, собрались в понедельник на митинг на площади Республики в центре Еревана. В ближайшее время ожидается выступление самого Пашиняна.
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, армения, в мире
Сторонники Пашиняна собрались на митинг в Ереване
19:33 21.06.2021 (обновлено: 20:06 21.06.2021)
 

Несколько тысяч сторонников премьера Армении Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Несколько тысяч сторонников и. о. премьера Армении Никола Пашиняна собрались в понедельник на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Они заполнили всю площадь Республики и прилегающие улицы, правда, группы людей стоят неплотно. Многие держат флаги Армении, дудят в пластмассовые дудки. В ближайшее время ожидается выступление самого Пашиняна.
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На площадь также стянуты значительные силы полиции.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.
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