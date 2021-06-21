https://ria.ru/20210621/mishustin-1737854453.html
Мишустин поручил предоставить субсидии "Камазу"
Мишустин поручил предоставить субсидии "Камазу" - РИА Новости, 21.06.2021
Мишустин поручил предоставить субсидии "Камазу"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 10 сентября предоставить "Камазу" субсидии на проект по развитию модельного ряда,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:15
2021-06-21T10:15
2021-06-21T10:18
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
набережные челны
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 10 сентября предоставить "Камазу" субсидии на проект по развитию модельного ряда, сообщили в пресс-службе кабмина.Соответствующее поручение премьер дал по итогам своей поездки в Набережные Челны, которая состоялась 3 июня. Тогда во время посещения завода "Камаз" он пообщался с рабочими и провёл совещание, посвящённое вопросам развития предприятия."Отмечается, что на реализацию планов по развитию "Камаза" следует предусмотреть дополнительное финансирование. Для этого Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета", - говорится в сообщении правительства.Как напомнили в пресс-службе кабмина, директор предприятия на совещании с Мишустиным заявил, что инвестиции планируют направить на увеличение производства моторов, мостов и колёсных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.Кроме того, по поручению премьера, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 24 июня рассмотреть варианты включения предложений "Камаза" в перечень новых инициатив социально-экономического развития, который готовит правительство.
https://ria.ru/20210604/elektrotransport-1735583587.html
https://ria.ru/20210603/mishustin-1735469117.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), набережные челны, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Мишустин поручил предоставить субсидии "Камазу"
10:15 21.06.2021 (обновлено: 10:18 21.06.2021)
Мишустин поручил до 10 сентября дать "Камазу" субсидии на развитие модельного ряда